A labdarúgás mellett az összefogásé volt a főszerep a Kunhegyesi Sportcsarnokban szombaton. Első alkalommal rendezték meg a Tőzsér Csabi emléktornát, a tavaly februárban tragikus hirtelenséggel elhunyt tizenöt éves fiú emlékére. Nyolc csapatos férfi és öt csapatos női teremlabdarúgó tornát terveztek, de ennél sokkal több jelentkező lett volna, végül a férfiak közül tíz gárda léphetett pályára. A kunhegyesi polgármester a helyszínt ingyen ajánlotta fel.

– Nem mi gondoltuk, hanem a fegyverneki női csapat, hogy szeretnék minden évben ezt a tornát megszervezni Csabinak – emelte ki Faragó Renáta, Tőzsér Csabi édesanyja.

Hozzátette: egyrészt jó, hogy ennyien eljöttek, de úgy érzi, nagyon fájó pályára lépni.

Faragó Renáta és Tőzsér Csaba egy éve vesztették el a fiukat, a fegyverneki női csapat egyforma pólóval lepte meg őket

– Hallom, ahogy mondja a kis szavait, hogy bénák vagytok… – húzódott a könnyek mögött mosolyra a szája.

A rendezvény megnyitóján Faragó Attila, Csabika nagybátyja elmondta, biztos benne, hogy ha lenne olyan sportág, mint a kerekesszékes labdarúgás, akkor a fiatal fiúnak a tudásszintje alapján a legjobbak között lett volna a helye.

– Ha itt lenne, most már biztosan lökdösne, hogy hagyjam abba, mert már a meccseket nézné. De abban viszont biztos vagyok, hogy fentről most is nézi a meccseket, figyel titeket – szólt elsősorban a fegyverneki női csapathoz.

Kiemelte: nem gyászolni, hanem emlékezni jöttünk, Csabika is azt szeretné, ha játszanátok egy jót.

Attila ötlete volt az is, hogy mi lenne, ha nem csak egy emléktorna lenne, hanem egy jó ügy mellé állnának, ha már korábban őket is olyan sokan támogatták. Minden évben egy gyermek megsegítését tűzték ki célul, idén a bevételt Kungler Meike családjának ajánlották fel.

A fegyverneki Tőzsér és a hajdúböszörményi Kungler család kapcsolata évekkel ezelőttre nyúlik vissza. Együtt jártak fejlesztésre, ahol közelebbről is megismerték egymást, a gyerekek között mély barátság alakult ki.

– Megható volt, hogy pont ránk gondoltak. Felfoghatatalan azóta is, ami történt – kereste a szavakat Kungler Mónika, Meike édesanyja, aki négyéves kislányáról is mesélt a helyszínen.

– Meike egészségesen született, három hónaposan vettük észre, hogy túl gyorsan nő és félre billen a feje, akkor az izom gyengeségére gyanakodtak. Aztán négykézlábra állt, kúszott, végülis egy éves kora körül már érezhető volt, hogy valami tényleg nincs rendben. A 16 hónaposan kapott oltás után néhány hétre az addig jól működő funkciók eltűntek. A pandémia ideje alatt minden vizsgálatra csúszva kerültünk, egy bő év eltelt mire megkaptuk a diagnózist. A genetikai vizsgálat azt mutatta ki, hogy Rett-szindrómás – foglalta össze történetüket.

A sport mellett az adományozásé volt a főszerep Kunhegyesen. A bevételt a hajdúböszörményi Kungler családnak ajánlották fel

A Rett- szindróma egy összetett, központi idegrendszeri fejlődési rendellenesség, ritka genetikai betegségnek számít. Annak ellenére, hogy folyamatosan fejlesztésekre járnak, Meike elvesztette kéz funkcióját, mindössze néha fordul elő, hogy egy speciális csörgőt megfog. A gyógykezelésekre viszont nagy szükség van.

A torna bevétele és az adománydoboz tartalma összesen 568 ezer forint lett, melyet idén a Kungler családnak ajánlottak fel. A sport tehát ismét bizonyította erejét.

Még visszaemlékezni is fájdalmas, arra a bizonyos szörnyű napra

Hirtelen, minden előjel nélkül tavaly februárban hunyt el Tőzsér Csabika. A 15 éves fiú SMA gerinc eredetű izomsorvadásban szenvedett, otthonában lett rosszul.

– Délelőtt még órája volt, utána szólt, hogy Anya, olyan, mintha valami nyomná a mellkasomat!. Megköhögtető-gépeztem, utána jobban lett. Hazaért Csabi, az apukája, akkor megint szólt, hogy valami nem oké. Nem sokkal később sokkos állapotba került a fiunk, szólt, hogy hívjunk mentőt. Azt mondta: Anya, meg fogok halni! – emlékezett vissza fájdalommal a hangjában a szörnyű napra Faragó Renáta, Tőzsér Csabi édesanyja.

Pár percig volt magánál a fiú, érkeztek az orvosok és a mentőhelikopter, de már nem tudták megmenteni.

– Szállítható állapotba került, de aztán összeomlott – mondta Tőzsér Csaba, az édesapa.

– Egy könnycsepp csordult ki a szeméből, így ment el – vette vissza a szót könnyek között Renáta. Mint kiderült, tüdőembóliát kapott a tinédzser.

– Mindig látom a lelki szemeim előtt a kerekes székével, ahogy sereg forog, nagyon nehéz nélküle – tette hozzá.