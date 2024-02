– Négy éve vettem át az egyesület vezetését, azóta már jeles amerikai delegációt, a Daughters of the American Revolution elnökségét, és az őket kísérő Mathias Corvinus Collegium munkatársait is fogadtuk Karcagon – sorolta dr. Pintér Zoltán Árpád, aki kétnyelvű monográfiát is írt Kováts Mihály életútjáról, emellett a karcagi huszártalálkozón, tudományos előadásokon öregbítette a huszárezredes hírnevét. Az egyesület sokrétű tevékenységét új alelnökként Orvos-Tóth Endre huszárhagyomány-őrző is segíti.

Fabriczy Kováts Mihály aláírását mutatja könyvében dr. Pintér Zoltán Árpád

Fotó: Daróczi Erzsébet

Arról is megkérdeztük dr. Pintér Zoltán Árpádot, hogy milyen programokat terveznek 2024-ben.

– Az idei esztendő több szempontból kiemelt, különlegesen fontos, hiszen 2024-ben van Fabriczy Kováts Mihály születésének háromszázadik évfordulója, amire már javában készülünk. Egyesületünk két tagja – dr. Fazekas Sándor volt földművelésügyi miniszter és dr. Örlős László, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Amerika Kutatóintézetének munkatársa – aktív közreműködésével egymásba kapcsolódó tervek sorát indítottuk el. A Magyar Posta Zrt.-vel közreműködve emlékbélyeget készítünk elő a „Kováts-emlékév” megünnepléséhez, és amerikai–magyar alapítványokkal is kapcsolatot építettünk ki az emlékév programjai érdekében. Ezek közül kiemelném a dr. Végh Sándor vezette, washingtoni székhelyű Kossuth Foundationt, mellyel közös elképzeléseink idén célba érnek.

Egyesületünk titkára, Plósz Csilla művésztanár, iskolaigazgató révén egy történelmi relikviának tekinthető „Kováts-induló” zenemű bemutatásán dolgozunk. Szervezünk egy országos tudományos konferenciát és történelmi folyóiratban való megjelenést is. Terveink között a lengyel és amerikai kötődésekkel bírt Kováts ezredes születésének háromszázadik évfordulóját határon innen és határainkon túl is méltó módon, illő tisztelettel, de a kortársak figyelmét is megragadva kívánjuk megünnepelni – hangsúlyozta az elnök, akitől megtudtuk, az egyesület támogatóinak köszönhetően méltó módon emlékezhetnek Karcag egyik leghíresebb szülöttjére, Fabriczy Kováts Mihályra, aki azon kevés magyar katonatisztek egyike, akit nemzetközileg is számon tartanak, ismernek.

– A Karcagi Nagykun Református Gimnázium történelemtanáraként is azon dolgozom, hogy a múlt átadása és a diákjaim képviselte jövő bizonyos fokú formálása egyszerre valósuljon meg. Egyesületi teendőim és középiskolai hivatásom mellett önkormányzati képviselőként és kutató történészként is tevékenykedem. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként sokat tehetek Karcag művelődéséért, az ifjúságért, míg kutatóként szülővárosom múltismeretét gazdagíthatom. Jelenleg is új köteten dolgozom. Fabriczy Kováts Mihály a franciaországi Bourdeaux-ban 1777. január tizenharmadik napján a Párizsban tartózkodó Benjamin Franklin meghatalmazott követ felé ezt írta: „ahol azt a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlan szolgálatban éljek-haljak”. Talán napjaink békésebb világában aktualizálva ezt a gondolatot mondhatnám úgy is, hogy szakadatlan szolgálattal tehetem jobbá, szebbé lakhelyünket, Karcagot – ezen is dolgozom – tette hozzá a pedagógus.