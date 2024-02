Fontos mérföldkő volt a szerda a kormányablakrendszerben, amikor hivatalosan megnyitották a túrkevei kormányablakot.

Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja, F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, dr. György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöké és Rácz Péter Béla, a Mezőtúri Járási Hivatal vezetője (balról jobbra) együtt vágta át a nemzeti színű szalagot

Fotó: Mészáros János

– Örömteli nap ez mindannyiunk számára. Mérföldkő, hiszen végeztünk azzal a feladattal, hogy minden okmányirodából integrált ügyfélszolgálati irodát, kormányablakot alakítsunk ki. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a mai naptól immár tizenhét kormányablakkal rendelkező kormányhivatali rendszer működik. Mostantól nincs olyan járásunk, ahol nem rendelkezünk több kormányablakkal. S ezekben a hivatalokban ügyfeleinket maximális elhivatottsággal és szakmai tartalommal szolgáljuk ki – mondta dr. Berkó Attila. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja kiemelte: az ügyfélfogadási idő sem hagyományos lesz, illeszkedve az emberek munkaidejéhez korábban nyitnak és később zárnak majd. Ezekben az intézményekben sokkal több ügyet el lehet intézni, mint korábban az okmányirodákban.

Dr. György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára is egy fontos állomásként szólt a túrkevei kormányablak megnyitásáról. – Nem mondom, hogy a végén, de fontos állomásán vagyunk egy nagy utazásnak. A 2010-2011-ben kitűzött célrendszer komoly teljesülése történt most meg. A kormányhivatalok, majd járási hivatalok létrejötte után elindult a kormányablakok kialakítása, ami 2015 körül komoly sebességre kapcsolt, a túrkevei kormányablak immár a 315. az országban – számolt be az államtitkár, aki köszöntőjében méltatta a magyar közigazgatásban végbement fejlődést és annak korszerűségét.

Mint mondta, meggyőződése, hogy a kormányablakokra hosszú ideig szükség lesz még úgy is, hogy a digitális lehetőségek egyre inkább előtérbe kerülnek. – Persze, tartjuk a lépést a modernizációval. Virtuális platformokat is indítunk például, ahol online módon, mégis személyesen lehet ügyeket intézni – emelte ki. A kormányablakok kialakításával kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Magyarországon a közigazgatásnak ilyen hatékony intézményrendszere nem épült ki a kiegyezés óta.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal tizenhetedik kormányablakát adták át szerda délelőtt

Fotó: Mészáros János

Elhangzott továbbá, hogy mindenkinek köszönet jár, aki részt vett az intézmény kialakításában. Külön köszönettel tartoznak a polgármesteri hivatal munkatársainak, a városvezetőnek és a kivitelezőnek, hogy az új helyen, ilyen minőségben épülhetett meg a kormányablak. A beruházás 185 millió forintból valósult meg, a kormányablakban kilenc munkatárs várja majd az ügyfeleket. Közülük az első már a hivatalos átadás után megérkezett, a hölgy ügyfélkapus belépési problémával fordult az ügyintézőkhöz, akitől szakszerű segítséget kapott.