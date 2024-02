Tizenhárom évvel ezelőtt, 2011. január 21-én avatták fel ünnepélyesen és adták át hivatalosan a szolnoki Tiszavirág hidat, amely a Tiszán átívelve a belvárosi Tiszai hajósok terét köti össze a túlparttal, a Tiszaligettel. A Szolnok új szimbólumának számító tiszai átkelő időszakonként felújításra szorul. A Tiszavirág híd legújabb rekonstrukcióját a közelmúltban kezdték el.

A Tiszavirág híd belvárosi hídfőjénél, a Tiszai hajósok terénél a közelmúltban kezdték el a felújítási munkákat

Fotó: Mészáros Géza

– A rendelkezésre álló anyagi források jelenleg arra elegendőek, hogy a híd belváros felé eső oldalán végezzük el a javítási munkákat – válaszolt érdeklődésünkre Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője és Molnár Lajos, a társaság sajtószóvivője.

– Jelenleg az omladozó csempeburkolat és a járófelület felújítását végzik a kollégáink. A mostani ütemezésben a személyfelvonó felújítása is szerepel. A későbbiekben folytatódik a felújítás-sorozat, amely a tiszaligeti hídpillér környezetéhez tartozó szerkezetelemek, valamint a túlparti lift helyreállítási munkálatait is jelenti – számoltak be a feladatokról a társaság képviselői.

A szakemberek elmondták, hogy az elmúlt időszakban megtörtént a gyalogos-kerékpáros átkelő korrózióvédelme is. Továbbá megújult a világítás-rendszere, valamint kicserélték a megrongálódott WPC-burkolatokat is. Hangsúlyozták, hogy a felújítás folyamatát a mindenkori városi költségvetési forrás biztosítja, amelyhez a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. igazítja a kivitelezési munkákat.