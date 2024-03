KDS és Icehavok – polgári nevükön Kelemen Dávid és Tálas Máté – ígéretet tettek a jótékonysági akciójukra, és lám, betartva szavukat, pénteken kora délután két megpakolt járművel megjelentek a Kőrösi úti szociális intézmény előtt. A Szolnoki Családok Átmeneti Otthona előtt Sándorné Pólik Róza intézményvezető és munkatársai fogadták őket, és segítettek a csomagok kipakolásában.

Az Icehavok néven ismert Tálas Máté (balra) és KDS, azaz Kelemen Dávid ajándékcsomagokkal érkezett a Szolnoki Családok Átmeneti Otthonába, ahol Sándorné Pólik Róza várta őket

– Nem mi jótékonykodunk, hanem azok a hozzánk hasonló korú srácok és lányok, akik követnek bennünket a csatornánkon. Nem miénk az érdem, hanem a közösségünké – hárították el a fiúk a köszönetet, amikor az adományokat átvette tőlük Sándorné Pólik Róza intézményvezető.

Megköszönték a népszerű párosnak

KDS és Icehavok egyébiránt előzetesen felmérte a terepet, mire is lenne szüksége a szociális intézménynek. Megtudták, hogy az otthonban sok a kisgyermek, ezért az egymillió forintból mintegy hatszázezer forintot pelenkákra, valamint babatisztasági termékekre költöttek, négyszázezer forintból pedig egyéb higiéniai eszközöket vásároltak.

– A Szolnoki Családok Átmeneti Otthonának minden lakója nevében nagy köszönettel tartozunk nektek – fordult a Twitchen legnépszerűbb párosként számon tartott srácokhoz az intézményvezető.

Követendő a két jó barát példája

– Otthonunkban jelenleg harminckilencen vannak elhelyezve, közülük huszonhatan gyermekek. Épp ezért is volt remek ötlet, ha már ránk gondoltatok az ajándékozással, hogy érdeklődtetek, mivel is tudnátok segíteni. Nagyon hálásak vagyunk nektek. Követendő példa ez a cselekedetek, és örvendetes, hogy ilyen bevállalósok vagytok, és mások is sokan, a veletek egykorúak. Ez egy jószolgálati minta – tette hozzá Sándorné Pólik Róza.

Uralják az internetes platformot

A Twitch jelenleg legnépszerűbb csatornája, a 2 okos uralja a platformot, méghozzá annyira, hogy a múlt héten egy élő adás keretében gyűjtötték össze a Szolnokon átadott egymillió forintot. A duó egyik tagja Tálas Máté – vagy ahogy sokan ismerik, Icehavok – Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen folytatja tanulmányait, a 24 órás adásuknak is Eger volt a helyszíne.

– A célunk az volt, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük azokat, akik ma a legkiszolgáltatottabbak. Ők pedig egyértelműen azok a gyerekek, vagy fiatalok akik önhibájukon kívül szenvednek hátrányt a mindennapokban – árulta el a Heol.hu hírportálnak Tálas Máté. Hozzátette azt is, hogy bőven vannak még ötleteik, de előtte szeretnék magukat jobban beleásni az ezzel foglalkozó szervezetek munkájába, hogy olyan döntést hozzanak, ami a követőik tetszését is elnyeri.