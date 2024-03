A tojáskeresésen és -gyűjtésen túl is hangulatos, ünnepet idéző pillanatok várták a gyerekeket, s persze a felnőtteket is. A bejáratnál kisbárányokat, kicsit bentebb nyuszikat lehetett simogatni és az érdeklődők megcsodálhattak egy, pici csibéit terelgető tyúkanyót is. Közben tojásfestéssel és húsvéti kézműveskedéssel „pihenhettek meg" az asztaloknál a gyerekek és természetesen a játszótér is várt mindenkit a Tallinn városrész közkedvelt parkjában.

A mosolygós, vidám arcok arról árulkodtak, hogy a hangulat kiváló volt. A családok élményekkel hangolódtak a közelgő húsvétra.