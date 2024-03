Idén ünnepli megalakulásának 150. évfordulóját a Karcagi Nagykun Vadásztársaság. Szombaton délelőtt tartották idei közgyűlésüket, ahol a vadászati évet segítő döntéseket hoztak, este pedig jótékonysági bált rendeztek a berekfürdői Park Étteremben. A tombolabevétel a társaság vadgazdálkodását segíti.

Az esemény jótékonysági bállal zárult

Fotó: Daróczi Erzsébet

– A Nagykunság közepén, a Kunság fővárosában nincsenek kastélyok, de található itt szép múzeum, múzeumparkkal. Van nagyon szép új épületünk, az Erzsébet-ligetben lévő Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ, ami azt hiszem, világhírű építmény, összetartozásunkat jelenti mint kultúrközpont és mint egy értékes beruházás, ami továbbviszi a világ minden részére a Nagykunság hírnevét – mondta köszöntőjében Hubai Imre Csaba, a vadásztársaság elnöke.

Ezt követően F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szólt a vadásztársakhoz.

– Nagyon sajnálom, hogy egyre kevesebb időm van arra, hogy ennek a csodálatos szenvedélynek, sportnak hódoljak, de tudom, nagyon sok minden kell egy jó vadásznak: a felszerelésen, lehetőségeken kívül nagyon sok türelem, ha valaki lesen ül. Tudjuk azt is, hogy a vadászok párjának is türelemre van szüksége, így a mai estén köszönjük meg nekik ezt az időt, amit nélkülük töltünk a vadászatok alkalmával, s abban reménykedünk, hogy a következő szezonra is elengednek minket – mondta a képviselő.

Szepesi Tibor polgármester beszédében elmondta, bár nem szokott vadászni, de előszeretettel sétálgat a természetben, olykor vadász ismerőseivel is. A város első embere szerint többen azt hiszik, hogy a vadászat mindig csak szórakozás és az erdőben, a friss levegőn sétálgatni milyen jó dolog, de ez többről szól.

– Aki kicsit mélyebben néz a vadászat mögé, az tudja, hogy a vadászat egy szolgálat, hiszen a vadgazdálkodás az odafigyelés, a természet megfigyelése és segítése. S az, hogy ez megmaradjon hosszú évtizedekig, nagyban köszönhető a vadászoknak, vadásztársaságoknak – jelentette ki a polgármester, aki zárásul gratulált a 150 éves fennállását ünneplő Karcagi Nagykun Vadásztársaságnak is.