Három nappal ezelőtt helyezték üzembe a gólyakamerát Kocséron.

Fészeképítésbe kezdett a kocséri gólya

Fotó: Kocsér Községi Gólyakamera / Forrás: Videóból kivágott felvétel

Vasárnap be is jelentették az örömhírt, hogy megérkezett a Dél-Pest vármegyei község gólyája. A madár hosszú útja után kicsit megpihent, majd megkezdte a fészeképítést. Az állat életének pillanatait a kamerafelvételek segítségével a közösségi oldalon is nyomon követhetik az érdeklődők. A hozzászólásokból kiderül, hogy a helyiek izgatottan várják, hogy a hím után a tojó is megérkezzen, melyre reményeik szerint mindössze néhány napot kell várni.