Szentmisével kezdődött az 1849/49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés március 15-én Jászapátin, a Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban. A szertartás után az emlékezők koszorúkat helyeztek el a Petőfi szobornál, majd a Pájer Antal Művelődési Házba vonultak, ahol ünnepi műsorral tisztelegtek múltunk hősei előtt.

A Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 10. A osztályának tanulói Petőfi Sándor A helység kalapácsa című elbeszélő költeményét mutatták be

Fotó: Pesti József

– Szép és reménykeltő nemzeti ünnep március tizenötödike. Petőfi lángoló versei, a kezdődő tavasz reménye, a fiatalság lendülete és az erőszak nélküli forradalom minden ereje benne van – kezdte ünnepi beszédét Farkas Ferenc polgármester, kiemelve, hogy kevés népnek van úgy kiszabva a sorsa, mint a magyaroknak.

– Védtük Európát és közben állandóan szabadságunkért kellett küzdeni, de lelkiekben nagyok tudtunk maradni. Erről tanúskodik az is, hogy ünnepeink soha nem a területszerzésről szóltak, más népek kárára történő gyarapodásról, hanem eszmékért való kiállásról, szabadságunk kivívására tett kísérletekről. Talán ezért tudunk tiszta lelkiismerettel ünnepelni, ezért érezhetjük azt, hogy magyarnak lenni jó, magyarnak lenni büszkeség – fogalmazott a városvezető, majd felidézte az 1848. március 15-i forradalom előzményeit, eseményeit.

A testvértelepülések delegációinak nevében Albán Lívia Kéménd képviselője és Guszton András temerini újságíró, történész osztotta meg ünnepi gondolatait. A műsorban közreműködtek a Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 10. A osztályának tanulói, akik Petőfi Sándor A helység kalapácsa című elbeszélő költeményét vitték színpadra, saját feldolgozásban.

A megemlékezés a temetőben a hősök sírjánál koszorúzással ért véget.

A plakátokat március 20-ig lehet megtekinteni a Pájer Antal Művelődési Házban

Fotó: Pesti József

Kreatív plakátokból nyílt kiállítás a művelődési házban

A rendezvényen hirdették ki „Az én Petőfim” című plakátkészítő verseny eredményeit. Megtudtuk, az önkormányzat felhívására 17 pályamunka érkezett be. Első helyezést ért el és közönségdíjban is részesült a Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. c osztálya. Második lett a Szent József Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Tagintézményének 1/9. E osztálya. Harmadik helyen végzett megosztva a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5.a osztálya és Szent József Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Tagintézményének 1/9. K osztálya. Különdíjat kapott a Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. b osztálya. A plakátokból kiállítást rendeztek a Pájer Antal Művelődési Házban.