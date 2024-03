Hétvége van, vagy hétköznap, nekik teljesen mindegy: ha arra van szükség, metszőollót, gereblyét, kapát ragad az öt fős, nyugdíjas férfiakból álló önkéntes tiszapüspöki csapat. Az „öt muskétás” szabadidejében gondozza Tiszapüspöki köztereit. Ottjártunkkor éppen a település főterén metszették a rózsatöveket, de csak négyen. Ötödik állandó tagjuknak, Szathmári Károlynak éppen más elfoglaltsága akadt.

Az öt muskétásból négyen éppen a település főterén metszették a rózsákat, önkéntes munkájuk felbecsülhetetlen Tiszapüspöki számára. Fotónkon balról jobbra: Erdélyi István, Benedek József, Krizsa László és Polyák Vince

Fotó: Mészáros János

– Otthon is lenne ugyan munka, de be kell segíteni, mert egyre kevesebb közfoglalkoztatott van a faluban. Szeretnénk, ha szép lenne a település, ezért szánunk rá egy kis időt. A falu szülöttei vagyunk, ezért fontos számunkra, hogy rend legyen – mondta az egyik önkéntes, Benedek József. A csapat tagjai között van olyan, aki egész életét Tiszapüspökiben élte le, de olyan is, aki nyugdíjas korában költözött vissza a településre. Mint mondják, nagyon sokan vannak ezzel így, az egykori lakosokat egy idő után mindig visszahúzza a szívük a festői, Tisza-parti községbe.

A baráti társaság a Tiszapüspöki Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjai, és nem csak fizikai munkát végeznek, fontosnak tartják a hagyományok őrzését, a közbiztonság védelmét, és tanácsaikkal gyakran ellátják a település vezetését is.

Az „öt muskétás” szívén viseli a katolikus templom környezetének szépítését, számos alkalommal takarították, rendezték a területet, hamarosan örökzöldet, vagyis fagyalt telepítenek az általuk tavaly eltávolított, akkorra már túlburjánzott sövény helyére.

Emellett gyakran gondozzák a közterületek virágait is, különös tekintettel a rózsákra, melyeket szakszerűen megmetszenek. Vallják, bár mindegyikük túl van már a hetvenen, a környezetünkért tenni soha nem késő.