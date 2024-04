Elkészült a könyvtár, járhatóvá vált a járda Tiszakürtön. Két pályázat ünnepélyes átadását tartották Tiszakürtön csütörtök délelőtt. Elkészült a könyvtár energetikai felújítása, illetve a Magyar Falu Programból több mint 200 méter járdát térköveztek le a főút mentén.

Szolnoki katonák is csatlakoztak az ezreket megmozgató hulladékgyűjtő akcióhoz. A kezdeményezéshez több helyi szervezet és intézmény is csatlakozott, többek között a Magyar Honvédség Krause Lajos 3. Területvédelmi Ezrede is.

Negyedmilliárd forintos támogatásból újul meg 11 utca Jászladányon. A fejlesztés javítja a településképet és megteremti a biztonságos közlekedés feltételeit.

Vízsugárral búcsúztatták a könnyeivel küszködő szolnoki helikopterpilótát. Molnár „Moles” István törzszászlós egy Mi-17-es típusú forgószárnyassal repült utoljára nemzetközi hajózószolgálatában. Baráti ölelésekben gazdag búcsúja látványosra sikerült.

Esőre várva: lapbemutatót tartanak a szolnoki TISZApART Moziban. Jenei Gyula főszerkesztő vendége csupa olyan szolnoki kötődésű szerző lesz, akik közül már senki nem a vármegyeszékhelyen él.

A Malév első pilótanője látogat Szolnokra. Április 26-án közönségtalálkozóra invitálják az olvasókat a szolnoki Verseghy könyvtárba.

Megáldották és felszentelték az idei búzát Tiszajenőn. A „Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem” Program idei vármegyei rendezvényeinek egyik házigazdája Tiszajenő. Április 25-én, Szent Márk napján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) vármegyei szervezetei, valamint a Magyarok Kenyere Alapítvány a kistelepülésen rendezett búzaszentelő ünnepséget a Tiszajenői Szent László Katolikus Templomban.