Szóbeli interpellációkkal kezdődött a képviselő-testület ülése március 28-án a polgármesteri hivatal dísztermében. A képviselők főként lakossági jelzéseket vetettek fel, Szerző Csaba például a Szentandrási utcában tapasztalható kóborkutya-problémával kapcsolatban kért szót.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– A Szentandrási utcában található elhanyagolt, lakatlan ingatlan környékén egy kóbor kutya zavarja az ott élő embereket. Egy kisgyermekes anyuka keresett meg, hogy már többször megtámadta őket, illetve másokat is – tolmácsolta a képviselő. A probléma megoldása érdekében Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester a kóbor kutya gondot jelezte a tanácskozáson jelenlévő közterület-felügyelőnek.

A napirendi pontok során több fontos kérdésről döntött a képviselő-testület.

– Az elmúlt évek gyakorlata alapján a 2024. évi költségvetésünkben is elkülönített keret szolgál a bíróságon bejegyzett civil szervezetek támogatására. Ebben az évben ez az összeg a tavalyi évhez hasonlóan nyolcmillió forint. A keretből a szervezetek pályázat alapján igényelhettek támogatást március 4-ig. A felhívásra idén 23 civil szervezet pályázott – ismertette Kaszab Zsolt alpolgármester, majd döntöttek a civil szervezetek pályázatairól, a nyolcmilliós támogatási keret felhasználásáról.

Az önkormányzat az elmúlt években több olyan kezdeményezést indított el, amelynek célja a település faállományának bővítése. Tavaly határoztak faültetési programok bővítéséről, melynek egyik formája a faörökbefogadás volt. Ezt a lehetőséget idén is biztosítják a lakosoknak.

– Nagy volt az érdeklődés a program iránt, még akár több facsemete is gazdára talált volna, ha engedi a pénzügyi keret. Ezt felülvizsgáltuk és idén a költségvetésben ötszázezer forintról egymillió forintra emeltük az erre a célra fordítható összeget – emelte ki a fa-örökbefogadási programról szóló beszámolójában Pető Judit, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke. A testület jóváhagyta az előző évi közterületi fásítási program beszámolóját és a koncepció értékelését is. Mint megtudtuk, 2023-ban az Ipari Park – kerékpárút mentén 16 facsemetét ültettek el, az újszülöttek fája pedig a Szentandrási utcai szabadidőparkban kapott helyet. Döntöttek arról is, hogy a program megvalósítására ebben az évben ötszázezer forintot biztosítanak. A fatelepítések elsődleges helyszíneként az előző évhez hasonlóan az Ipari Park – kerékpárút menti területet és a Szentandrási utcai szabadidőparkot jelölték ki. A Széchenyi István Általános Iskola és AMI Köztársaság téri épületének udvarát kivették a programból, mert a várható iskolabővítés miatt oda egyelőre nem célszerű fákat telepíteni. A tanácskozáson megszavazták, hogy a ballagó óvodás gyermekeket facsemetével ajándékozza meg az önkormányzat. Ezzel újabb elemmel bővült a fásítási program.

Pályáznak a Mária oszlop felújítására

Mindezeken túl a több mint másfél órás ülésen tárgyaltak a település sportéletéről, döntöttek többek között az idei városbejárás előkészítéséről, a Kossuth úti és Széchenyi úti kerékpárutak összekötési lehetőségének kidolgozásáról is. Támogatták a város közparkjainak, köztéri szobrainak, műalkotásainak áttekintését, állapotfelmérését és a felújításhoz szükséges tervek elkészítését. Határoztak arról is, hogy pályázatot nyújtanak be a Mária oszlop restaurálására, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására, melynek keretében Madárbarát település mintaprojektet szeretne kialakítani az önkormányzat.