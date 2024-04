A városrészben második alkalommal tartottak fórumot, korábban a Humán Szolgáltató épületében a Tallinn városrész helyzetét vették górcső alá, a mostani találkozón pedig az Alcsi részre koncentráltak.

Ádám Csaba most is prezentációval készült a fórumra

Fotó: Mészáros János

A fórumon Szalay Ferenc polgármester méltatta dr. Tóta Áron és Csépány Sándor évtizedekig a városrészért végzett munkáját, hozzátéve, az utóbbi időben viszont a térség képviselője nem foglalkozik a területtel, amely némileg lemaradt a fejlődésben az utóbbi években.

Ádám Csaba azonban, aki még nem is képviselő, már eddig is nagyon sokat tett a térségért. A fórumra ezúttal is prezentációval készült, körüljárva az eredményeket és hiányosságokat egyaránt. Rámutatott arra is, ma már ehhez a városrészhez tartozik két olyan külső terület is, ahol régebben hobbitelkek voltak, azóta viszont sokan élnek ott életvitelszerűen.

– A városrész egy stratégiai fejlődési pontja Szolnoknak – hangsúlyozta Ádám Csaba. – Már a Sebestyén Gyula körút elején látszik, hogy gombamód nőnek ki a társasházak. De bízom benne, hogy itt megmaradnak majd a kertes házak a jókora telkekkel, ami nagy értéke a városnak. A családi házakhoz bevezető utak állapota viszont megérett a felújításra. A Besenyszögi útra is ráfér némi karbantartás, de a közútkezelő által gondozott Verseghy és Mester útra is, és a Városmajor úton található egy bekötő út is. A Bacsó utat viszont teljesen felújították, de amint innen lemegyünk a sárba és az autók felhordják azt, akkor három éven belül tönkremehet. Ide tehát útfelújítást tervezünk, akkor padkától padkáig legyen, erről kezdődtek is tárgyalások, de forrás szükséges hozzá – sorolta.

Szólt többek között a Vár projektről is, mondván, ezzel nemcsak egy kulturális örökséget hoztak létre, de a Zagyva gátját is megerősítették, de említette programoknak is helyet adó Művésztelepet is. A Gutentberg téri sétány átkerült nemrég a KÖTIVIZIG kezelésébe, nekik köszönhetően megújul a Szent István tér millenáris parkja is.

Példát is hozva hangsúlyozta, hogy a térségben az „elkanászodott területeket” igyekeznek felszámolni.

A Tulipán úton rengeteg hátrányos helyzetű család él, itt főleg a gyerekekre figyelnek oda, segítik őket. Az Üteg utcában vannak olyan házak, melyek lakhatatlanok, azokat felszámolják, de az önkormányzat odafigyel arra, hogy senki se maradjon fedél nélkül. Ez a rész is elkezd fejlődésnek indulni. A város legszélén a Fiatalok Háza mindenféle fejlesztésen átesett, sokan viszont erre a környékre hordják a szemetet, erre a megoldás egy térfigyelő kamera lehet.

Szalay Ferenc polgármester áttekintést is adott a 70 ezres lakosú város helyzetéről, költségvetéséről, a megtörtént fejlesztésekről, a város oktatásügyéről, de szólt a közlekedési nehézségekről is, illetve az azokkal kapcsolatos jövőbeni törekvésekről.

Ő is szóba hozta az Üteg út térségét, elismerve, hogy a környékbeliek jogos problémája volt, hogy az ottani roma családok némelyike minősíthetetlen módon éli az életét. Ma már viszont eljutottak odáig, hogy ezt a szegregátumot el tudták kezdeni lebontani, talán 2-3 család lakik még ott kint.

– Mindenkinek lesz helye, kivéve annak, aki nem tud beilleszkedni – hangsúlyozta. – És talán az a legfontosabb, hogy az itt élő gyerekeknek az iskola után lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy közösségben lehetnek és elsajátíthatják a megfelelő viselkedést is. Azóta pozitív visszajelzéseket kapunk.

Természetesen a fórumon részt vevő lakosok is felvetettek problémákat, melyre a polgármester mellett Fejér Andor alpolgármester és Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője referált.

A helyiek azt is megkérdezték, nem lehetne-e a 6-os postát a Városmajor úton újra nyitni, mivel az időseknek nehéz eljutni a központi postára. Mint elhangzott, erre egyelőre nincs mód. Az is szóba került, hogy a Művésztelepnél az ásatások mellett összetöredezett a járda. Az ásatások befejeztével itt majd új járda épül. Érkezett javaslat a környéki buszjárat vonalának módosítására is, de ennek jelentős költségei lenének a városra nézve, és a járatok kihasználtsága is alacsony.

A Gutenberg térnél hiányolták a kerékpárutat. A polgármester elmondta, egy pályázatból olyan útépítés várható, amely Szanda felől a régi elkerülő út csatlakozásától a Gutenberg téren jobbra elkanyarodva át a vasúti felüljáróig tart. Ennek része lesz egy bicikliút építése is.

A térfigyelő kamerák üzemeltetésével kapcsolatban elhangzott, a rendőrségen tárhely bővítést terveznek, a jelenleg működő 140 kamera felvételeinek megőrzése érdekében. További 21 kamerát is telepítenek, így a városban majd minden bevezető utat és a legforgalmasabb csomópontokat is meg tudják figyelni. Ezt követően lehet az egyes utakban gondolkodni. A közbiztonság erősítéséhez minden helybeli hozzájárulhat azzal, ha polgárőrnek jelentkezik.