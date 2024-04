– Legyőztem a félelmemet! – fogalmazta meg az egyik kis óvodás fiú, miután megsimította a méretes madarat.

– Azt hiszem, az ilyen pillanatokért érdemes ezeket a programokat megszervezni – összegezte röviden Balázsné Fehér Anikó, tagóvodavezető.

A témahét keretében ismét csodás alkotások születtek újrahasznosított anyagokból. Az oviban immár hagyomány, hogy gyermekek és szüleik közösen készítenek dísz- vagy éppen használati tárgyakat olyan dolgokból, melyekre már nincs szükségük a háztartásban.

– Idén is szárnyalt az ovisaink fantáziája, ötletesebbnél ötletesebb dolgok készültek, melyekből ezúttal is kiállítást rendeztünk be az óvoda udvarán – tette hozzá az óvodavezető.