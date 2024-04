– Azok a lépések, amelyeket az elmúlt időszakban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ közösen tettek, segítik a vidékfejlesztési célok teljesülését, valamint azt is, hogy az uniós források eljussanak vidékre. Mindezek a térség megtartó erejének növelése szempontjából is fontosak – hangsúlyozta Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke.

A fórumon a pályázati lehetőségeket is ismertették a kunmadarasi gazdákkal

– Látjuk, hogy az Európai Unióban milyen folyamatok zajlanak, hogy a hazai élelmiszer-előállításban a termelők helyzetére miként hatott az ukrán élelmiszeripari termékek betörése az unióba, ahonnan kiszorultak a magyar élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok. Azt is érzékeljük, hogy Brüsszel gyakorlatilag olyan elvárásokat támaszt a hazai agráriummal szemben, melyek erősen rontják a versenyképességet. Ez pedig már nemcsak az üzemanyag árában, vagy a növényvédő-szerek, vetőmagok hiányában jelentkezik, hanem abban is, hogy olyan utasításokat, előírásokat kell betartani azért a támogatások kifizetéséért, amelyek erőteljesen rontják egész Európa agráriumának versenyképességét. Ez nem lehet célunk, és az a felkészülés, ami jelenleg is zajlik a gazdák részéről a tavaszi szezonban, az a nyári betakarítás idejére nem lehet eredménytelen – hangsúlyozta Hubai Imre, aki szerint ezért fontos a gazdák tájékoztatása az ilyen fórumokon is.

Balogh Marianna polgármester megköszönte az önkormányzat, a helyi gazdák, gazdálkodó szervezetek nevében, hogy erre a szakmai fórumra Kunmadarason kerülhetett sor.

– Bízom benne, hogy az előadások és a bemutatott pályázati lehetőségek segítséget nyújtanak majd a helyi gazdálkodó szervezetek számára, és ezek kihasználásával tovább tud fejlődni Kunmadaras térségének a mezőgazdasága – mondta a településvezető.

– Mivel Kunmadaras a térség egyik erős gazdacentruma, fontos, hogy korrekt tájékoztatás és párbeszéd alakuljon ki a gazdák és a szakma között. Minden ilyen találkozás erősít bennünket, a gazdákat is, mert csak együtt tudunk úrrá lenni a nehézségeken – kezdte Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke. A MAGOSZ elnöke szerint a covid, a háború, a történelmi aszály, a brüsszeli intézkedéssorozatok, valamint az a kijelentés, hogy az európai uniós gazdáknak hozzá kell járulni az ukrán háború sikeréhez, hatalmas károkat okoz gazdaságunknak.

– Az, hogy az ukrán árukat vámmentesen lehet bejuttatni az Európai Unió piacaira, tarthatatlan, éppen ezért intézkedéseket kell hozni – hangsúlyozta az elnök, aki szólt arról, hogy ezekről az április 22-24. között, a strasbourgi európai parlamenti ülésen is szó lesz. – A vámmentesen érkező ukrán árukkal kapcsolatban az unió vámokkal nem hajlandó szabályozni az európai piacokat, ami a hazai gazdákat nagyon hátrányosan érinti. Ezért a magyar kormány 23 termék esetében lezárta a határokat, csak a humanitárius folyosókon történhet áruszállítás, ellenőrzött körülmények között. Egy másik intézkedéssel pedig az import teljes körű regisztrációját rendelte el az összes Magyarországra beérkező áru esetében. A kormány döntött a támogatások kifizetésének felgyorsításáról is. Az eddigieken túl május végéig további 300 milliárd forint kifizetése is megtörténik, ugyanakkor 69 jogcímen vidékfejlesztési pályázatokat is meghirdetnek. A kormány arról is határozott, hogy az Agrár Széchenyi Kártya keretét 46 milliárd forinttal kívánja megemelni és fontos, a földadót pedig eltörölte az állam. Ez Európában szinte egyedülálló – jelentette ki Jakab István.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára szakmai előadásában a mezőgazdasági családon belüli jogügyletekről szólt és ismertette azokat a pályázati lehetőségeket, feltételeket, amelyeket mind az átadó, mind az átvevő igénybe tud venni.

Papp Zsolt György, az Agárminisztérium helyettes államtitkára a gazdáknak nyújtott idei támogatások kapcsán azt emelte ki, mennyire megváltoztatta az időjárás a termelési viszonyokat, lehetőségeket, amivel az államigazgatásnak is szembesülnie kell. Ezt követően ismertette a már kiírt és a tervezett pályázatokat, valamint beszélt az adminisztráció könnyítési tervekről is.