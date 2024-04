Polgári estet tartottak kedden, Tiszaföldváron. Az est vendége Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója volt, aki a június 9-ei európai parlamenti és önkormányzati választások tétjéről beszélt a rendezvény előtt tartott sajtótájékoztatón.

Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője (balra) és Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszélt a június 9-ei választások tétjéről Tiszaföldváron, 2023. április 30-án

Fotó: Rózsa Róbert

Menczer Tamás elmondta, létfontosságú választás előtt állunk, hiszen bár az orosz-ukrán háború már a 2022-es országgyűlési választás előtt is zajlott, a háborús helyzet az elmúlt hónapokban egyre csak romlott.

Nemcsak háborús helyzetet látunk, de világháborús, atomháborús készülődést is. Ez mindannyiunk életét, biztonságát fenyegeti. Ezért a tét a háború vagy a béke

– fejtette ki.

Menczer Tamás kijelentette, Magyarországon egyedül a Fidesz-KDNP békepárti, ellenfeleik háborúpártiak, akiket ráadásul külföldről finanszíroznak. A kommunikációs igazgató aláhúzta, a békét a kormánypártok tudják megvédeni, ezért kérik az emberek támogatását a június 9-ei választásokon.

– Azt szeretnénk, ha minél több szuverenistát küldenénk Európába is. Olyan embereket, akik azért dolgoznak, hogy ne mások döntsenek a sorsukról – fűzte hozzá az európai parlamenti választások kapcsán az igazgató.

Menczer Tamás kitért a migrációra is. Mint mondta, a bevándorlás kérdése továbbra is napirenden van, mivel óriási tömegek várakoznak Európa határainál, akik bármikor elindulhatnak a kontinensre. A gyermekeket továbbá – tette hozzá – az „LMBTQ-őrülettől” is szeretnék megvédeni.

A kihívásokra a megfelelő válaszokat kell adni, márpedig a legfontosabb ma a háború és a biztonság – jelentette ki a térség országgyűlési képviselője. Herczeg Zsolt arról szólt, ahhoz, hogy tervezhető legyen hazánk jövője, hogy fejleszthessék vidéküket, közösségeiket, békére és biztonságra van szükség.