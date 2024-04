Idén is vetettek konyhakerti növényeket az önkormányzati földbe Hunyadfalva közfoglalkoztatottjai. A vármegye legkisebb településén a Járási Start munkaprogramban idén termesztenek növényeket és nevelnek állatokat. Vékonyné Házi Eszter polgármester arról számolt be, a borsó, a hagyma és a fokhagyma már kikelt. A nevelő helyiségben szorgos kezek ültetik a palántákat. Közel ezer paprika és paradicsom palánta várja, hogy megerősödve kiültessék őket a szabadba. A termésből majd idén is lakosok részesednek, akik így igen kedvező áron juthatnak hozzá a zöldfélékhez. Tavaly is nagy volt rá az igény, mind a nyers termésekre, de a lecsót is elkapkodták.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az állattelep is benépesült. Nemrégiben tizenhét darab fiatal, kétszáz-háromszáz kilós bocit szereztek be, pótolva az év végére sikeresen értékesített felnőtt marhákat. Idén is üszőket nevelnek, mivel a női állatgondozók könnyebben tudnak velük bánni, mint a bikákkal. Az állatok élvezhetik a szabad levegőt is, nem kell az istállóban tölteniük idejük nagy részét, a tavaly megépített karámnak köszönhetően.

Tart még a galambtenyésztési projekt is. A nyolcszáz példányból álló Hubbell fajtájú húsgalambok ellátása, lakóhelyük takarítása ad bőven munkát a dolgozóknak. Bár a szaporulat most csalódásra ad okot, meglehetősen visszafogottan tojnak a madarak, így a kisgalambok száma is kevés. A múlt év sem hozott akkora szaporulatot, mint korábban. Pedig nem táppal etetik őket, hangsúlyozta a polgármester, hanem szemes takarmánnyal, kapna búzát, szemes kukoricát, cirkot és vitaminokat is.