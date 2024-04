A közelmúltban kiadott közlemény szerint a MÁV-START Pilisvörösvár és Rákos között közlekedő S76-os vonatai, kísérleti jelleggel kalauz nélkül közlekednek, április 7-től. A tesztelési időt két hónaposra tervezik, ennek értékelését követően születik döntés arról, hogy milyen további járatokat indítanak jegyvizsgáló nélkül. Vajon a Jászkunságban is feltűnhetnek majd a kalauz nélküli járatok?

Illusztráció

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW archív

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint a „tesztidőszak” eredményeinek értékelése után csakis olyan viszonylatokon vezetik be ezt az újítást, ahol motorvonatok közlekednek, így adott esetben Szolnok is érintett lehet. A társaság arról szintén beszámolt, hogy ezeken a járatokon szúrópróbaszerűen végeznek ellenőrzéseket. Vagyis az utasok, azokra a vonatokra, amelyeknek menetrendjében szerepel a „KN”, azaz kalauz nélkül jelölés, csak előre megváltott menetjeggyel, bérlettel szállhatnak fel. A bírság huszonötezer forint abban az esetben, ha valaki jegy nélkül utazik és rajtakapják. Az újítás a mozdonyvezetők számára is további feladatokkal jár. A társaság a döntés során az utasok visszajelzéseit, észrevételeit is figyelembe veszi majd a jegykezelő nélküli utazásról.