Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bringázz a munkába! keretében meghirdetett bringás reggeli országos kezdeményezéshez, amellyel a rendszeres mozgást, a fenntartható, környezetbarát közlekedést népszerűsítették.

Mindenki örömmel fogadta a finomságokat

Fotó: Pesti József

Kedden reggel a kicsik és a nagyok közül is sokan két keréken gördültek be az óvoda melletti térre, ahol ízletes croissanttal, almával és teával vendégelték meg a bringásokat. Az akcióban Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester és munkatársai is lelkesen vettek részt.