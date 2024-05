Megszokhattuk már, hogy ma már legalább annyira kell figyelnünk a pénzünkre az online világban, mint amennyire pénztárcánkra. Egyre több az online csalás, bizony már akkor sem árt fokozottan odafigyelni, amikor az interneten vásárolunk egy-egy elektronikai eszközt, bútort vagy akár könnyűszerkezetes garázst...

Az online csalás áldozatául esett Molnár István az új garázsa előtt mutatta meg hírportálunknak a rendőrségtől kapott papírjait

Fotó: Szoljon.hu

A történet azzal kezdődött, hogy tavaly augusztus 19-én Molnár István a közösségi oldalon keresztül felkeresett egy lengyel céget, mely hitelesnek tűnt az interneten megtalálható adatok alapján. A cél az volt, hogy egy hatszor négy méteres mobil garázst vásároljon magának.

Nem gondolta, hogy ez online csalás

– A közösségi oldalon találtam néhány hirdetést. Volt egy garázs, amit kicsit drágábban ajánlottak – gondoltam, ez biztosan megbízható, – így felvettem velük a kapcsolatot telefonon és üzenetben is.

Feleségemmel utánanéztünk a cégnek, jó visszajelzéseket találtunk róla, és maga a vállalat is hitelesítve volt –idézte fel a történteket István. – Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva elküldtem nekik az adataimat, hogy írásban is nyoma legyen, majd elutaltam a kért előleget. Három hét múlva felkerestek, hogy elkészült a garázs, majd felhívták a figyelmem, hogy másnap hozzák is a mobil szerkezetet.

Egyik napról a másikra felszívódtak

Itt azonban váratlan fordulatot vett a történet, a csalók ugyanis egyik napról a másikra felszívódtak...

– Másnap többször is egyeztettünk, majd megjegyezték, hogy csak délután tudnak jönni, hiszen más településekre is szállítanak – folytatta tovább István. – Nem aggódtam, hiszen számos ismerősöm rendelt már lengyel garázst, és annak az összeszerelése és szállítása mindenhol ugyanígy zajlik. Sokáig vártam, majd este hét óra körül felhívtam őket, hogy megkérdezzem merre járnak. Mondták, hogy elindultak, csak késő este érkeznek. Másnap reggel az volt az első dolgom, hogy újra felhívtam őket. Fel is vették a telefont, majd egy ide nem illő válasszal elküldtek melegebb éghajlatra, hogy ne zaklassam őket… Ezzel a lendülettel bementem a rendőrkapitányságra, hogy bejelentést és feljelentést tegyek ismeretlen tettes ellen.

Nem volt még hasonló a környéken

A rendőrök István tájékoztatták arról, hogy Szolnokon és környékén még hasonló esettel nem találkoztak.

– Az üzenetváltásokat, telefonszámot és minden adatot felvettek – mesélte tovább a tószegi férfi. – Kaptam két levelet, melyekben azoknak a sorstársaknak a nevei szerepelt, akik hozzám hasonló helyzetbe kerültek ennek a csalónak köszönhetően. Majd felhívták a figyelmem, hogy az esetet átadták a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, ahol az online csalást érintő ügyekkel foglalkoznak. Ez volt tavaly novemberben...

Legyen gyanús, ha előleget kérnek!

István azóta vásárolt egy igazi garázst, egy igazi cégtől. Az új vásárlást követően a cég segítőkész tulajdonosa felhívta a figyelmét arra, hogy az a vállalat, amelyik előleget, vagy előre átutalt összeget kér a vásárlótól, csaló.

A történtek kapcsán felkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát, arról tájékoztatták hírportálunkat, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat az ügyben, mely jelenleg is folyamatban van, ezért arról – a nyomozás érdekében – bővebb tájékoztatást nem adhatnak.

Így kerülhetjük el, hogy átverjenek

A rendőrök azt tanácsolták, hogy a hasonló esetek megelőzése érdekében bárki tájékozódhat a Kiberpajzs.hu oldalon, ahol hasznos tippeket kaphatunk annak érdekében, hogy elkerüljük az áldozattá válást. Sok más mellett például: