A hajdani majálisok hangulatát is szeretnék visszahozni Rákóczifalván május elsején. A Varsány Közösségi Ház a számos egyéb programja mellett „Éljen május elseje” címszóval retro lufis felvonulást is hirdetett. Szeretnék, ha a lakosok a hetvenes-nyolcvanas éve viseletébe öltözve vennének részt a programon, akár otthonkában is lehet menni. Örömmel veszik, ha akad otthon egyéb korabeli kellék is, és kíváncsian várják, ki készít az alkalomra transzparenseket.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

– Maga a felvonulás is a retro éveket idézi vissza, úgy gondoltuk ez egy olyan dolog, ami pozitívumként említheti a régi időkből – hangsúlyozta Császiné Csáti Réka a közösségi ház igazgatója. – Helyi hagyományőrzők és segítők támogatását is elnyertük a programhoz, így a menetet korabeli rendőrautó fogja kísérni, az akkori rendőr egyenruhába öltözött vezetővel. A lufi is elengedhetetlen kelléke volt a régi majálisoknak, ma is szeretik gyerekek, felnőttek egyaránt.

A felvonulás 15.30-kor a lámpás kereszteződéstől indul, a település középpontjáig. Nem terveztek nagyon hosszú távot, gondolván az idősekre is.