Szerdán délelőtt történelemből kellett tudásukról számot adniuk a fiataloknak. Az érettségi dolgozat 12 teszt és 2 esszéből (1 egyetemes és 1 magyar történelem) állt. Beliczai Tamás, a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola történelem szakos oktatója közepes nehézségűnek ítélte az idei középszintű feladatsort.

Az idei történelem érettségi feladatainak megoldása rendkívül pontos szövegértési képességet igényelt

Fotó: Mészáros János / Forrás: MW-Archív

– A feladatok megfeleltek az előzetes várakozásoknak – kezdte mondanivalóját Beliczai Tamás. – Alapvetően az ismeretek gyakorlati alkalmazását kérték számon. A feladatok megoldása rendkívül pontos szövegértési képességet igényelt. A tárgyi tudás mellett viszont szükséges volt a jó elemző képesség is, melynek segítségével sok adatot gyűjthettek a diákok táblázatokról, grafikonokról és képekről is. Úgy gondolom, hogy akik ügyesen bánnak a forrásokkal, azok sok segítséget találhattak bennük. Témaként többször is feltűntek a 20. század második felére vonatkozó kérdések és feladatok. A tesztben és az esszében is jó néhány olyan feladat volt, melyben a témát érintették.