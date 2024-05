„Tudom én már mit csinálok, fazekasinasnak állok” címmel nyílt időszaki kiállítás a közelmúltban Besenyszög muzeális intézményében, a Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézményben. Bagossy Sándor, három ország fazekasmestere vitte el és mutatta be alkotásait a kisvárosba.

Bagossy Sándor Besenyszögön állította ki munkáit

Forrás: Vehiculum-Ház

A kiállításról a Vehiculum-Ház munkatársai számoltak be hírportálunknak. Ahogy az alkotóról elmondták: Bagossy Sándor Magyarországon 2005-ben, azt megelőzően 1971-ben Romániában is megkapta a Népművészet mestere díjat. A nemrégiben Szolnokra telepedett alkotó népi iparművész is. Munkásságát Erdélyben kezdte, „felélesztette” a debreceni fazekasságot, amit a németországi Düppel Falumúzeumában népszerűsített több magyar tájegység fazekasságával együtt. A Düppeli fazekasfesztivál Obermeistroja több magyarországi területen is fazekasiskolát alapított.

Besenyszögön különös örömmel fogadta a közönség a kiállítást, amit Balogh Zoltán, a város polgármestere nyitott meg. A városvezető a művész méltatásában kitért a népi fazekasság fontosságára. Kiemelte, hogy Besenyszög iskolája, a Chiovini Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszaka fazekassággal is kezdett foglalkozni. Az iskola osztályai és képzőművészeti csoportjai múzeumpedagógiai foglalkozás keretében látogatják meg a kiállítást, ahol néhány csoport a mesterrel is találkozhat.

A kiállítás két hónapig tekinthető meg.