Már hagyománynak mondható Tiszasülyön, hogy a Madarak és Fák napja alkalmából szerveznek a természet megismertetését, megszeretését, a környezetvédelem fontosságának tudatát erősítő programot szemétszedéssel egybekötve az általános iskolás gyerekeknek.

Rengeteg szemetet összegyűjtöttek a gyerekek

Forrás: Beküldött fotó

Az ötletgazda Fejes Mihályné nyugdíjas pedagógus immár harmadik alkalommal szervezte meg a gyerekeknek ezt a programot a vadászháznál. A hölgy ugyanis maga is vadászik, 45 éve tagja a helyi Szőke Tisza Vadásztársaságnak.

A gyerekek két turnusban érkeztek a vadászházhoz – először az alsósok, nagyok addig is gyűjtötték a szemetet. A vadászháznál rendhagyó természetismereti órán ismerkedhettek meg a környékükön élő állatokkal, az érdekfeszítő előadásból megtudhatták, hogy a vadászok tevékenysége sem csak arra korlátozódik, hogy lelövik a vadakat, hanem gondoskodnak számukra a megfelelő élőhely megóvásáról, fát ültetnek, óvják a természetet. Ellátják a vadakat táplálékkal, ezért rendelkezik a vadásztársaság mezőgazdasági területekkel is, hogy meg tudja termelni a takarmányt. A környezetvédelem is része tehát a vadászok feladatának, ebbe tudnak a gyerekek is bekapcsolódni ilyen alkalmakkor, amikor végigjárják a környéket és összegyűjtik az a természetben eldobált hulladékokat.

A vadászháznál játékos versenyek is várták az ifjúságot

Forrás: Beküldött fotó

A szemétszedőknek az önkormányzat biztosított zsákot, kesztyűt. Az ifjúság, és az őket kísérő pedagógusok is nagyon eredményesen tevékenykedtek. Mint Nagy Richárd polgármester elárulta, egy traktor vontatta pótkocsit megtöltő, nagyrészt a háztartásokból származó szemetet gyűjtöttek be.

Emellett illegális hulladékrakó helyeket is felfedeztek, ezek felszámolása természetesen már meghaladta a gyerekek lehetőségeit, az önkormányzat gondoskodik eltakarításukról. E helyeken a legkülönfélébb hulladéktól szabadultak meg a természetbarátnak cseppet sem mondható illetők, a rossz hűtőszekrényektől kezdve mindenfélét kihordtak a természetbe.

Miután a munkában mindenki kellemesen elfáradt, a vadászok őzbabgulyással és palacsintával is megvendégelték az ifjúságot.

Lehetőség nyílt a kikapcsolódásra is kellemes természeti környezetben, játékos versenyekkel készültek a szervezők.

Fejes Mihályné elárulta, amellett, hogy a gyerekek környezettudatosságát erősítik e rendezvényekkel, céljuk, hogy kedvet csináljanak ahhoz is, hogy felnőve ezek a gyerekek vadásszá váljanak. Társaságukra is ráfér a fiatalítás, és fontos, hogy minél több olyan vadász csatlakozzon hozzájuk, akik már ismerik tevékenységüket és fontosnak érzik, hogy a vadászaton túl kivegyék részüket az egyéb tennivalókból is.