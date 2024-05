Néhány nappal azután, hogy Vadász Zsolt, a Trabant expedíció vezetője hazatért Afrikából, már meg is tartotta a Föld napjához kapcsolódva GPS pontkereső játékát.

Vadász Zsolt, a Trabant expedíció vezetője igazította el a versenyzőket

Forrás: Beküldött fotó

– A nevező csapatok megkapták a remek napsütést, hozzá a Bükk és a Mátra szerpentinjeit, illetve megmásznivaló panorámás magaslatot, kilátót, érdekes sziklákat, szép templomokat, de Afrikát idézve még piramisokat is. A verseny nem időre megy. Pontokat kell meglátogatni GPS koordináták alapján, ahol is az itinerben megírt kérdésemre találhatják meg a választ. Természetesen a pontok össze vannak keverve, a plusz kilométerek megtétele ront a nyerési esélyen, ahogy a rossz válaszok is.

A legkevesebb kilométert teljesítő autó nyeri a versenyt, miközben mobiltelefonos applikációval regisztrálják az illegális szemétlerakókat

– vázolta a jó hangulatú program menetét Vadász Zsolt.

A rajt után akadtak, akik 121 míg volt, aki 411 kilométert tett meg, utóbbi esetében gyanúsan rossz kilométerállást jegyeztek fel az induláskor. Az etapon 13 személyautó és 7 terepjáró indult el. Az akcióhoz Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff polgármestere csatlakozott férjével. A legjobban teljesítők nyereménye ajándékutalvány volt a mezőkövesdi gyógyfürdőbe.

Lelkes csapat futott be a GPS pontkeresés végén

Forrás: Beküldött fotó

A programra jelentkezőket a GPS pontkereső játékba belerejtett illegális szemétlerakó regisztrálások, csapatépítő tréningek mellett, jobbnál jobb előadások, grill és slambuc is várták.