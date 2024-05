Hogyan kell átkelni a gyalogos-átkelőhelyen és hogyan kell papírhajót hajtogatni. Mindkét témakört alaposan körbejárták az Eszterlánc Óvoda és a Munkácsy Úti Óvoda óvodásai a közelmúltban. A Szandaszőlősi Művelődési Házban tartott interaktív foglalkozásukon ezúttal ugyanis a mindennapi közlekedés volt a téma.

A gyerekek a közlekedési táblákat is ügyesen felismerték

Forrás: Szandaszőlősi Művelődési Ház

– Nagyon aktívak és ügyesek voltak a gyerekek. Már sok közlekedési táblát ismernek és a járműveket is rendre felismerték – tudtuk meg Bulbuk Kornéliától. A művelődési ház munkatársa, a programfelelős hozzátette: néhány éve kezdtek el az óvodai foglalkoztatókat tartani több témakörben. – A témák kapcsán kértem az óvónők segítségét, hogy mi érdekli legfőképpen a gyerekeket. Így volt már foglalkozás az őszről, egy másik program keretében a farsanggal foglalkoztunk, de szó esett már az érzékszerveinkről is, most pedig együtt közlekedtünk – sorolta a szervező.

A foglalkozásokat elsősorban a művelődési házban tartják, igény esetén a nevelési intézményekbe látogat el az előadó hölgy, aki középső- és nagycsoportos gyerekekkel dolgozik együtt ezeken a rendhagyó ovis foglalkozásokon.