Az Aktív Magyarország program támogatásával „Mozgással, tudással az aktív idősekért” című rendezvény keretében Révész Máriusz államtitkár tartott előadást Szolnokon, „Ne találj kifogást!” címmel. A rendezvényen dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc polgármester köszöntötte a szépkorúakat.

Mozgásközpontú programok segítségével fejleszthető az egészségesebb életmód felé vezető út

Fotó: Nagy Balázs

– Meggyőződésem, hogy a fizikai erőn és a rugalmasságon túl mentálisan is megtartó erő a rendszeres mozgás – kezdte beszédét dr. Kállai Mária. – Mindez különösképp üdítő lehet, hogy ha ezt az emberek közösségben végzik! Elkezdeni sosem késő, hiszen az elhatározás, kitartás és a tudatosság a kulcsa a mozgásnak, no meg az egészséges életmódnak. Számos lehetőség akad hazánkban, hogy csodálatos településeken biciklizzünk, fussunk, sétáljunk, vagy végezzünk számunkra fontos mozgásformákat. A megyeszékhelyen is számos olyan lehetőséget találhatunk, amely segíti az itt élő nyugdíjasokat a mozgásfejlődésben.

A köszönésben továbbá az is elhangzott, hogy Szolnokon tizenötezer 65 év feletti él, így az önkormányzat igyekszik több olyan rendezvényt nyújtani, amelyekben az egészségtudatosság és a mozgás is jelen van.

– A vármegyeszékhelyen 44 idősügyi szervezet található – vette át a szót a rendezvényen Szalay Ferenc. – Ezek a klubok mérhetetlen lelkesedéssel dolgoznak azon, hogy az idősebbek is mozgásban maradjanak. Az egyik nagyon fontos stratégiai kérdés, hogy a gyermekek egészségi állapota milyen, és hogyan tudjuk megszerettetni velük a rendszeres mozgást, s ez által az egészséges életmódot. Szerencsére városunkban több olyan program és hely biztosítja a fiatalok számára is a sportolási lehetőségeket.

A statisztikai adatok szerint Magyarország 4,5 évvel marad el az EU átlagától

– emelte ki beszédében Révész Máriusz államtitkár.

– Ettől az átlagtól a hölgyek 3,9, a férfiak pedig 5,2 évvel vannak lemaradva. Mindez nem is csoda, hiszen a férfiak nagy része úgy gondolja, hogy a férfi ember 100 kilónál kezdődik – fogalmazott az államtitkár.

A fő kérdés: tudunk-e mindezen változtatni?!

– Az Egészségügyi Világszervezet felmérései alapján az egészségünk legnagyobb mértékben az életmódunktól függ. Ennek tükrében igen fontos feladatunk, hogy megszólítsuk azokat, akik sosem mozognak – emelte ki Révész Máriusz.

Mindez igen nagy kihívásnak bizonyul, azonban az államtitkár kiemelt három alappillért, amik meglátása szerint elengedhetetlenek ehhez a feladathoz: