Az abonyi Sivó-kúria falain belül még mindig érezni az uszodaszagot. Pedig már egy éve lakat alatt áll az épület, a korábban ott folyó súlyfürdős, gyógymasszőri, fizikoterápiás és reumatológiai szakellátás is elköltözött.

400 millió forintból újul meg az abonyi Sivó-kúria

Fotó: Rózsa Róbert

Persze csak ideiglenesen. Hiszen az abonyi strand területén lévő, 1846-ban épült, műemléki védettségű épületet hamarosan munkások lepik el, akik feladata lesz a következő években visszaállítani az épület korábbi pompáját. Ezzel együtt új szakellátási eszközöket és ehhez tartozó új informatikát kap a kúria, amely a város reményei szerint így nem csupán régi fényét nyeri vissza, de korszerű módon szolgálja majd a helyiek egészségét. Mindennek megvalósítására 400 millió forint áll rendelkezésre, melyet a TOP PLUSZ forrásaiból kapott a város.

A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelezővel múlt hét kedden kötötték meg a vállalkozói szerződést, másnap pedig a Sivó-kúria patinás oszlopai között az ünnepélyes projektnyitót is megtartották.

– Korábban 36 olyan kúria díszítette a várost, amely előtt ma is állunk – emlékeztetett az ünnepségen Abony polgármestere. Pető Zsolt elmondta, a történelem viharai nyomán mára 13 kúria maradt Abonyban, 2019 óta pedig a város számtalan döntéssel segítette kúriái megtartását, felújítását. Kiemelte, elindult egy másik kúriafelújítási program, amelyben az Ungár-kúriát és a Kostyán-kúriát újítják fel uniós támogatásból.

Pető Zsolt, Abony polgármestere szerint nem csak megszépül, de a közjót is szolgálja majd a Sivó-kúria

Fotó: Rózsa Róbert

– A megújuló Sivó-kúria a közjót is szolgálja. Az épület korábban egészségmegőrző központtá vált, és ezt a funkcióját szeretnénk megtartani, erősíteni úgy, hogy az épület is megszépül – mondta Pető Zsolt. Kitért arra is, a város számára további lehetőséget jelent a strand vize is. Ezt szeretnék gyógyvízzé minősíttetni és összekötni az egészségügyi ellátással. Ezáltal még több beteget gyógyíthatnak meg az abonyi fürdőben, amelynek a látogatószáma is nőhet – fejtette ki a városvezető.

Örömteli, hogy Abony megmenti a Sivó-kúriát – mondta az ünnepségen Földi László, a térség országgyűlési képviselője. Szerinte fontos az értékek megóvása, és hogy gyerekek megismerjék a múltat. A képviselő szerint az épület új funkciói hozzájárulnak majd Abony egészségügyi ellátásának fejlődéséhez. Földi László emlékeztetett, Abonyba az elmúlt négy és fél évben 4 milliárd forint pályázati pénz érkezett. Ez szerinte azért fontos, mert az előtte lévő években nem tudtak a mostaniakhoz fejlesztéseket végrehajtani a városban.