Szürke falak helyett vidám, színes rajzokat láthatnak azok, akik átkelnek a 4-es főút alatt Szajolnál. A település két részét összekötő aluljáró festése, dekorálása 2015-ben kezdődött el a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár kezdeményezésére. A helyi önkormányzat és a Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatásával, na és persze a sok önkéntes helyi gyermek és felnőtt, szajoli lelkes aktivista közreműködésével. Évről-évre sokan ragadnak ecsetet, hogy egyre szebb legyen az átkelő.

Szülők és óvónők rajzoltak emléket a ballagó ovisoknak

Forrás: Szajoli Közösségi Ház

Pályáznak is az aluljárószépítés érdekében

– Mivel a településen sokan, akár naponta többször is átkelnek ezen a részen, az önkormányzattal együtt felvállaltuk, hogy szebbé tesszük a településnek ezt a részét. Minden évben segítenek ebben közösségi szolgálatos fiatalok, diákmunkások, nyári táborban résztvevő gyermekek és szülők. Volt olyan is, hogy az európai önkéntes szolgálatban résztvevő finn, német, spanyol diákok is kivették a részüket a szépítésből – mondta el Czékmási Csilla. A közösségi ház vezetője, az egyesület tagja kiemelte: ahhoz, hogy az aluljáró „mindig” szép legyen, folyamatosan karban kell tartani.

Az önkormányzat kollégái takarítják a területet, a településvezetés emellett anyagilag is támogatja a projektet.

– Emellett egyesületünk természetesen minden évben keresi a pályázati lehetőséget, hogy be tudjuk szerezni a szükséges eszközöket. Átlagosan évente százezer forintot költünk erre a célra – részletezte.

Büszkén mutatják a saját rajzaikat

A közösségi ház vezetője kiemelte: a kezdeményezés célja a szemet gyönyörködtető végeredmény mellett az, hogy a festésben résztvevő gyermekek és persze a szajoliak magukénak érezzék az aluljárót.

– Az élet bebizonyította, hogy ez így van, hiszen nagyon ritkán firkálják össze a falat. A sétáló, oviba, iskolásba igyekvő gyermekek pedig szívesen mutatják a szülőknek, nagyszülőknek, hogy ők mit rajzoltak, mit tettek hozzá a közös alkotáshoz. A festés célja persze nem a művészi teljesítmény, itt minden gyermek festhet, nem probléma, ha az egyik rajz jobban sikerül, mint a másik. Mindezeken túl igyekszünk Szekeres „K” Imre emlékét megőrizni. A 2016-ban a Mézga családról és a Frédi és Béni meséről készített rajzait folyamatosan restauráljuk – részletezte a kezdeményezés fontosságát Czékmási Csilla.

A gyerekek is kivették részüket az alkotásból, jó hangulatban telt a munka

Forrás: Szajoli Közösségi Ház

Értéktárba került az aluljáró, ami most megújult

A különleges átkelőhely egyébként érték lett a településen. A mesés aluljáró 2019-ben került be a helyi értéktárba, az épített környezet kategóriában. A helyi érték leírásából kiderül, hogy az aluljáró falfelülete 500 négyzetméter, mely nagy kihívás, ugyanakkor ragyogó lehetőség is az „alkotóknak”.

Közösségépítő jellege vitathatatlan, egyedisége főként a lakosok összefogásában, lelkesedésében, tettrekészségében és a közös munkában rejlik.

Legutóbb az óvodások voltak tettre készek. A közelmúltban a Méhecske és Pillangó csoport ballagó ovisainak készítettek rajzot a szülők, amelyet a gyermekek kézlenyomatával egészítettek ki. Az alkotásban természetesen a gyerekek is részt vettek, közben az aluljáró másik két részén háttérkészítés és javítások zajlottak önkéntesek segítségével. Ebben az akcióban nagyjából harminc négyzetméternyi felület újult meg.