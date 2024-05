Várostisztító akcióba kezdett kedden a Karcher Center Príma kereskedelmi vezetője és csapata, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel karöltve. Liber Árpádék délelőtt tíz órától az idén negyvenöt éves Tiszai hajósok emlékművet vették célba és magas nyomású eszközökkel igyekeztek eltávolítani róla az évtizedek nyomait.

Magas nyomású eszközökkel igyekeztek megtisztítani az emlékművet

Forrás: Részlet a videóból

– Tisztítsuk meg városunkat programunkkal szeretnénk hozzájárulni Szolnok közterületeinek tisztaságához – kezdte a kereskedelmi vezető. Hozzátette, számos ponton terveznek hasonló akcióba fogni, elsőként a Tiszaparti sétány egyes részeit vették célba.

– Három darab, húszas évekbeli virágtartó szintén sorra kerül. Speciális tisztítószerrel dolgozunk amely teljesen környezetbarát, ez külön engedéllyel is rendelkezik. A maga nyomású mosók mellett egyéb szerszámokat is bevetünk. Van hengerkefénk de szennymarófejünk is, a makacsul lerakódott szennyeződésekhez – sorolta Liber Árpád. A szakember hozzátette, a következő napokban Szandaszőlősön, valamint a Pletykafaluban folytatják a „nagytakarítást.”