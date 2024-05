A Munkácsy utcát érintő beruházás során útfelújítás, ivóvíz- és csapadékvízrendszer rekonstrukció valósul meg. A kivitelezési munkálatok május 27-én kezdődnek – tájékoztatott a város honlapján Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester. A projekt keretén belül megújul a Munkácsy út teljes hosszában, a jelenleg öt méter széles utat hat méter szélesre bővítik, egy-egy méter padkával. Az érintett útszakaszon az ivóvízhálózat teljes rekonstrukciójára is sor kerül.

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Illusztráció

– A kivitelezés közbeszerzési eljárás eredményeként meghatározott költsége 241,3 millió forint. Az elnyert támogatás mellett az önkormányzat önerőt is biztosít, ami magában foglalja a csapadékvíz elvezető rendszer felújítását, valamint a Munkácsy útról nyíló két zsákutca burkolat felújítását is – közölte a polgármester, aki a munkálatok ideje alatt kéri a lakosság együttműködését és megértését. A projektet várhatóan jövő év januárjában fejezik be.