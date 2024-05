Látogatóközpont 1 órája

Büszkén áll a szolnoki vár: átadták a város legújabb látványosságát – galériával, videóval

Az elmúlt esztendők egyik legjelentősebb turisztikai fejlesztése készült el Szolnokon az egykori középkori vár területén, melyhez árvízvédelmi beruházás is kapcsolódott. A hajdani hős várkapitányról elnevezett Nyári Lőrinc híd szomszédságában felépített vártörténeti látogatóközpont keddi ünnepélyes megnyitója után kora délután hivatalosan is megnyitotta kapuit Szolnok kortárs vára. Helyszíni videónk segítségével pedig be is járhatják velünk az új várat!

Mészáros Géza Mészáros Géza

„Várost álmodtam ide én; fölraktam, itt van: az enyém… ...Mi kell még – kérdik –, nem elég?” – Molnár László, a Szolnoki Szigligeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze Kányádi Sándor: Álmodó című versének zengzetes és elgondolkodtató előadásával adta meg a hétfői rendezvény alaphangját, melyen országgyűlési képviselők, továbbá a vármegye és a vármegye-székhely elöljárói, hivatalainak, intézményeinek, cégeinek képviselői, diákok és városlakók ültek és álltak az új bástya tövében, Szolnok legújabb idegenforgalmi nevezetessége árnyékában. Kedden ünnepélyes keretek között hivatalosan is megnyitotta kapuit Szolnok kortárs vára

Fotó: Mészáros János – Nemzeti identitásunk erősítésében nagy jelentőséggel bír a korabeli és a jelenkori Szolnok – hangsúlyozta ünnepi beszédében Latorcai Csaba parlamenti államtitkár, közigazgatási és területfejlesztési miniszter-helyettes, a középkori Zolnock magjában, napjaink szolnoki várkerületében a Tisza és a Zagyva folyók torkolatában a töltés fölé tornyosuló turisztikai látványosság átadóünnepségén. Hősiesen állta a támadásokat a szolnoki vár – A szolnoki végvár hősiesen állta a külső támadásokat, büszkék vagyunk ma a várvédőkre. Vitézeink hasonlóan bátran cselekedtek, mint teszi azt ma is hazánk a belső és külső ellenfeleikkel szemben – szögezte le a parlamenti államtitkár. Szalay Ferenc polgármester is a „szolnokiságot” és a hovatartozás erejét emelte ki köszöntőbeszédében. Emlékeztetett a „közel ezer éves város” múltjára, a tizenháromszor elpusztított és hamvából feltámadt településre, mely a viszontagságaiból és hitéből merített erőt az újrakezdéshez. Megköszönte a kortárs vár megálmodóinak és építőinek, illetve a kulturális és tudományos szakembereknek az elszánt munkáját, továbbá erőt, bátorságot, leleményességet és kitartást kívánt a másfélmilliárd forint uniós támogatásból felépített vártörténeti látogatóközpont működtetőinek.

Megnyitotta kapuit a szolnoki vár Fotók: Mészáros János

Türelmet és bizalmat kértek a megítéléséhez Az eseményen felszólalt Verebes György festőművész, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője, Kovács Ákos „várkapitány”, a látogatóközpont üzemeltetője, akik egyaránt türelmet és bizalmat kértek az újabb szolnoki turisztikai célpont megítéléséhez. A szolnoki légierő zenekar fanfárjainak hangja után Győri Péter Benjámin evangélikus esperes a szolnoki ökumenikus lelkészkör nevében mondott áldást az építményre, többször idézve a 46. zsoltárból: „Erős vár a mi Istenünk… ...ha ő velünk, ki ellenünk?”. Megtekinthették az épület külső és belső tereit A nemzeti szalag átvágása, majd a pezsgőspoharak összekoccintásainak hangjai után a rendezvény résztvevői betértek a várkapun, és megtekintették a leges legújabb kori szolnoki vár külső és belső helyiségeit, tereit, kilátóit…

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!