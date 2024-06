– Szeretnénk most ott lenni mindenki nappalijában, hogy úgy mondhassuk el támogatóinknak, segítőinknek a fantasztikus hírt – így jelentette be Krucsó Anikó, Ádin édesanyja, hogy sikerült, összegyűlt a kisfiuk kezeléséhez szükséges pénzösszeg.

Korábban a tószegi kerékpárgyár is segítette a beteg Ádin gyógyulását. Most az összes pénz összegyűlt

Fotó: Mészáros János/MW archív

Mint mondta, nagyon hosszú volt a mögöttük álló időszak, melyben voltak bántások, rossz vélemények, de nagyon sok segítség és támogatás érkezett hozzájuk.

– Szerencsére sokan voltak, akik hittek bennünk. Nagyon sok felajánlást, támogatást kaptunk és napról napra továbblendültünk a nehézségeken. El sem hisszük, ami történt: a kezeléshez szükséges fennmaradó összeget egy anonimitást kérő jótevő egy összegben a rendelkezésünkre bocsájtja – számolt be könnyekkel a szemében a kisfiú édesanyja.

– Nem nagyon tudjuk kifejezni szavakkal a hálánkat. Végre eljött a pillanat, amikor már csak a gyógyulásra kell koncentrálni, úgy tűnik ugyanis, hogy már ebben a hónapban elkezdődhet a kezelés orvosi előkészítés – tette hozzá.

A jászkunságiak is szívükön viselték Ádin sorsát

Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk: a debreceni, de jászkunsági gyökerekkel is rendelkező Kneifel család kisfiuk gyógyítására kezdtek gyűjtésbe. Ádin 2020 novemberében született, 2022-ben derült ki, hogy Duchenne-szindrómával, vagyis gyermekkori izomelhalással kell megküzdenie. A külföldi génterápia 1,3 milliárd forintba kerül, ehhez kérték az ország segítségét.

Nagyon sokan álltak melléjük, országszerte, de a térségünkben is számos gyűjtés, esemény szerveződött a kisfiú megsegítésére. Melléjük állt a tószegi kerékpárgyár kollektívája, Mága Zoltán több koncertet adott a vármegyében, azok bevételével is a kisfiút segítették, de számos sütivásárt is szervezek, a közelmúltban például Szászbereken sütöttek, árultak és falatoztak a kisfiúért.

Minden apró forint, kisebb-nagyobb összeg fontos volt, s most egy névtelen jótevő nagylelkű segítségével megtörtént a csoda...