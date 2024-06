Tavasszal sikeresen lezajlott a közbeszerzési eljárás, így a szerződéskötés után május végén elindulhatott a várva-várt fejlesztés a törökszentmiklósi járóbetegellátóban. A beruházás a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatának 100 millió forintos támogatásából valósul meg.

Már zajlanak a munkálatok a törökszentmiklósi EGYMI-ben, a fejlesztés több szakrendelőt is érint majd. Képünkön Antal Richárd, a kivitelező munkatársa a tüdőgondozó épületrésznél.

Fotó: Mészáros János

Több szakrendelőt is érint a fejlesztés

– Első lépésben az Tüdőgondozó akadálymentesítése érdekében átalakul az épületrész vizesblokkja, és bejárati része. A jelenlegi bejárat átépül, és mellé lift kerül, mely a bejárat akadálymentes megközelítést biztosítja. Emellett új vizesblokk épül, akadálymentes mosdóval. A fejlesztés további szakaszában az első emeleten a Gyermekorvosi szolgálatnál egy gyermeksarok alakítunk ki, a második emeleten pedig egy jelenleg használaton kívüli rendelőt felújítunk, melyben a kardiológiai rendelő működik majd a jövőben. A harmadik emeleten a jelenlegi fizikoterápiás rendelők bővülnek a folyósó felé, biztosítva, hogy nagyobb létszámú pácienst tudjon fogadni. Az önkormányzat kérésére a kivitelező a munkákat úgy ütemezni, hogy a lehető legkevésbé zavarja a rendeléseket, így várhatóan a nyár végére készülnek el a munkával – tájékoztatott Marsi Péter, a Városfejlesztési Osztály vezetője.

Korszerű eszközöket is beszereznek

Mint elmondta, a nyertes pályázat nem csak épületátalakítást tartalmaz. A pályázat részeként az egészségügyi alap- és szakellátás színvonalának emelése érdekében eszközbeszerzést is tervez az önkormányzat.

– Ezeket az eszközöket a kardiológia, a belgyógyászat, a nőgyógyászat, a sebészet, a fizikoterápia, és tüdőgyógyászat számára szerezzük be, továbbá a fogászati alapellátást segítő panoráma röntgen, illetve a meglévő röntgengéphez detektor megvásárlása is szerepel a tervek között – sorolta az osztályvezető. Hozzátette, mivel a pályázatban szereplő építési és eszközbeszerzési feladatokra külön-külön kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást, az utóbbi jelenleg még előkészítési szakaszban van. Az EGYMI épületénél nemrég egy 31 férőhelyes új parkolót is kialakítottak, a fejlesztést önerőből valósította meg az önkormányzat.