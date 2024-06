A maratoni horgászversenyre 30 kétfős csapat nevezett be. Horgászni két bottal lehetett, botonként két horoggal. A halak étvágyára sem lehetett panasz, a verseny alatt összesen 437,58 kilónyi halat csalogattak horogra a pecások. A sikerhez hozzájárult, hogy a szervező egyesület a verseny előtt ötszáz kiló ponty telepítésével javította a fogási esélyeket a Csónakázó-tavon.

Tóth Attilának sikerült legjobban a horgászverseny. Egy tíz kiló fölötti amurt fogott ki

Forrás: Beküldött fotó

Legtöbb fogást valóban a ponty tette ki, de akadt szép számmal keszegféle és kárász is, sőt, még amur is bekapta a horgot.

Az idő is jó volt, szombaton elkelt a vízparton ücsörgőknek árnyékot adó napernyő is. Éjjel pedig szerencsére nem okoztak különösebb kellemetlenségeket a szúnyogok sem.

A szervezők ebédet és vacsorát is biztosítottak a halfogóknak. Sőt, a parton egy monitort is elhelyeztek, így még a focimeccseket is nézhették a rajongók.

Vasárnap véget ért a maratoni pecázás, a mérlegelés döntött a helyezésekről.

A pálmát, azaz a győztesnek járó serleget és ajándékot a Szabó Róbert - Peszeki Sándor alkotta páros szerezte meg összesen 54,225 kilónyi fogással. Második lett Lólé Zsolt és Eszes András (46.86 kg), harmadikként pedig Tóth Attila és Lelik András végzett (39.07 kg).

Díjazták a legnagyobb halat kifogó horgászt is, itt Tóth Attila jeleskedett, aki 10.55 kilogrammos amurt fogott.