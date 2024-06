– Hogyan értékeli a választások eredményét? – kérdeztük Hubai Imrétől, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnökétől.

Hubai Imre

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Az első szó a köszöneté. Köszönöm minden választópolgárnak, aki a június 9-i helyhatósági és európai parlamenti választásokon részt vett és a szavazatát leadta – mondta hírportálunknak Hubai Imre.

– Külön köszönöm azokat a támogató szavazatokat, melyeket a Fidesz-KDNP vármegyei közgyűlési listája, az európai parlamenti lista, valamint polgármestereink és önkormányzati képviselő-jelöltjeink kaptak. Köszönöm, hogy a választások nagyrészt zavartalanul és a választások rendjének megzavarása nélkül lezajlottak.

A vármegye kifejezte, hogy erős, békepárti, a Fidesz-KDNP által vezetett vármegyei önkormányzatot szeretne a jövőben is. Az arányokat megtartva, a megnövekedett részvétel mellett megnövekedett számú támogatást kaptunk a választópolgároktól, így a Fidesz-KDNP a jövőben is 11 vármegyei közgyűlési tagból álló frakciót tudhat a magáénak.

A Mi Hazánk 3, a Demokratikus Koalíció 2, a Jobbik 1 és a Momentum is 1 vármegyei közgyűlési helyet szerzett, ami azt jelenti, hogy a kormánypárti többségű megyei önkormányzat marad. Ez az erős felhatalmazás bennünket a jövőben is arra fog ösztönözni, hogy a béke pártján álljunk, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy Magyarország lakossága, benne a vármegyei lakosság is békében élhessen, fejlődhessen, a jóléte gyarapodjon és elfoglalhassa a vármegye a neki járó társadalmi és gazdasági rangját, amin eddig is dolgoztunk. Köszönöm minden aktivistának, aki részese volt ennek a sikernek és jó munkát kívánok a megválasztott polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, a vármegyei közgyűlés tagjainak és az Európa Parlamenti képviselőinknek is. Hajrá Magyarország, hajrá Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, csak a béke! – tette hozzá a politikus.