A Szolnok közelében fekvő dél-pesti települések többségében a hivatalban lévő polgármesterek kaptak felhatalmazást munkájuk folytatására a június 9-ei önkormányzati választáson. Abonyban a 2019-ben városvezetővé választott Pető Zsoltnak (Városunk Fejlődéséért Egyesület – VFE) ezúttal nem volt kihívója a polgármester-választáson, ám hogy milyen testülettel dolgozhat majd, arról döntenie kellett a városnak.

Abonyban Pető Zsoltot és a Városunk Fejlődéséért Egyesület képviselőit választották meg a június 9-ei önkormányzati választáson

Fotó: Rózsa Róbert

Pető Zsolt és a VFE folytatja Abonyban

Az abonyiak végül mind a nyolc választókerületben a VFE jelöltjeit választották képviselőnek. A testületbe kompenzációs listáról három Fidesz-KDNP-s képviselő ülhet be.

– Hatalmas volt a választás tétje számunkra. A VFE 2019-ben minden választókerületben nyerni tudott, ezért bíztunk benne, hogy képviselőjelöltjeink ezúttal is sikeresek lesznek. 2019-ben egy új hangulatú város kialakítására kértünk és kaptunk támogatást, ezt a munkát most folytathatjuk – értékelte hírportálunknak a választást Pető Zsolt.

Maradt a patthelyzet Cegléden, régi-új polgármester Törtelen

Nála jóval nehezebb helyzetben folytathatja a munkát a járási székhely Cegléd polgármestere. A civil Csáky Andrást ugyan 2019 után 2024-ben is megválasztották – 44,57 százalékkal –, ám mint öt éve, ezúttal is a kormánypártok képviselői szereztek többséget a testületben. A Fidesz-KDNP kilenc mandátumot szerzett, a Csákyt is jelölő Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesületnek négy, a Mi Hazánknak és a Ceglédért Független Egyesületnek egy-egy képviselője lesz októbertől.

Újraválasztották Palya Istvánt Jászkarajenőn. A települést 2006 óta vezető polgármester a szavazatok 51,82 százalékát kapta. Kőröstetétlenen és Újszilváson is marad a településvezetés. Igaz, ez egy percig sem volt kérdéses, hiszen mindkét községben egy induló volt. Kőröstetétlent Pásztor Roland, Újszilvást Petrányi Csaba vezeti tovább.

Régi-új polgármestert választott Törtel. A települést 2010-től 2014-ig vezető Godó János, a Fidesz-KDNP jelöltje győzött, és a testületben is kormánypárti többség áll fel októbertől. Godó János 45,34 százalékkal nyerte a polgármester-választást, a független Antalné Hartyáni Erika 22,61 százalékot kapott, míg a Törtelt ez elmúlt évtizedben vezető Godó Tiborra a helyiek 19,7 százaléka voksolt.