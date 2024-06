Tele volt a szolnoki Hild János tér vasárnap délelőtt. Noha jobbára a Helyi termékek vására finomságai vonzották oda a helybelieket, jóllehet, akkor is nagy lett volna a mozgolódás a téren, ha a vásárfiait történetesen nem aznap pakolják ki. Június 9-én ugyanis két választást is tartottak hazánkban, az európai parlamenti és az önkormányzati választást is, a Hild téren álló művelődési házban pedig a hetven szolnoki szavazókör egyikét állították fel.

A szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ is szavazóhelyiséggé változott 2024. június 9-ére, az európai parlamenti és önkormányzati választásra

Fotó: Nagy Balázs

E szavazókörökben leadott voksok nyomán pedig késő estére megtudhatjuk, ki lesz októbertől a vármegyeszékhely polgármestere, és kik segítik majd munkáját a képviselő-testületben. És ugyanígy fény derülhet a többi 77 jászkunsági település vezetésére is, no meg arra, hogy kik képviselnek bennünket az európai parlamentben.

Sokan részt vettek a szavazáson

Szolnokon délelőtt 11 óráig a választásra jogosultak közel 23 százaléka adta le szavazatát, ami kis híján megegyezett a magas, országos átlaggal, és hírportálunk is azt tapasztalta: a helyieket foglalkoztatta a szavazás lehetősége.

A nyugdíjas Donkó István is épp szavazni ment, mikor megszólítottuk a Hild téren. Mint mondta, előbb megreggelizett a vásárban, aztán a szavazóhelyiség felé vette az irányt. Kifejtette, azért fontos elmenni a választásra, mert ilyenkor valóban súlya van az ember „szavának”, most mindenkinek lehetősége van kinyilvánítania a véleményét. Elmondta azt is, tájékozódott, mielőtt meghozta döntését, amellyel a békét szeretné támogatni.

Földi István és felesége is a vásárban reggelizett, igaz, ők már előtte leszavaztak.

– Azért mentünk el a választásra, mert felelősséggel tartozunk a jövőért – mondták, szavaik súlyára utalva pedig a babakocsiban szendergő kisgyerekükre mutattak. Hozzátették, szerintük megfelelő döntés úgy születik, ha minél többen élnek szavazati jogukkal.

Krisztián épp a művelődési ház előtt dohányzott, és már szintén leadta voksát, amikor odaléptünk hozzá.

– Miért tartom fontosnak részt venni a választáson? – ismételte meg kérdésünket, majd nagy slukkot vett és kifújta. – Az ember bizakodik benne, hogy jobb lesz...