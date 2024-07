– Százan vettek részt a táborban, a legtöbben nyolcvannyolcan dolgoztak egyszerre. Az idei tábor nemcsak a létszám miatt volt rendkívüli, a rekkenő hőség is igen megnehezítette a munkát. Napi négy órát dolgoztunk öt napon át, igyekeztünk a hűvösebb időszakokban végezni a szépítési munkákat, és ahol lehetett, árnyékban. A táborozók jó része évek óta részt vesz velünk kétkezi munkával a város szépítésében – sorolta Kása Attila, akitől megtudtuk, a gyerekeknek Mozsár Attila ügyvezető a Kumánia Strandfürdőben három délutáni strandolást biztosított.

A táborzárás utáni csoportkép: a városháza előtt álltak össze egy jó hangulatú fotóra a résztvevők

Fotó: Beküldött fotó

A tábor megvalósításához az egyesületi forrás mellé kaptak segítséget az önkormányzattól és magánszemélyektől is. A városgazdálkodási osztály tábori kellékeket, festéket biztosított, az oktatási intézmények szintén festéket adtak, a Kunszöv Kft. egyenpólóval segített, Janó Lajos igazgató jóvoltából pedig a Vigadó Moziban egy természetfilmet nézhettek meg a résztvevők. Az öt nap alatt huszonhárom helyszínen dolgoztak a városszépítők, így lefestették a kőkukákat, a virágtartókat, az oktatási intézményekben is festettek, de a Kumánia területét és a városközpontot is szépítették.

– Idén vegyesebb csapatokat alakítottunk ki az általános és középiskolák diákjaiból, pedagógusaiból, hogy munka közben jobban megismerhessék egymást a gyerekek és felnőttek. A Déli temetőben a nagyfiúk felnőttek irányítása mellett pedagógussírokat, illetve Kisújszállás nagyjainak, hőseinek sírjait tették rendbe, de a zsidó temetőben, egyesületünk székházában, a Piculás civilházban is dolgoztunk – árulta el Kása Attila.

Felnőttek és a diákok közösen dolgoztak a város különböző pontjain

Forrás: Beküldött fotó

– Lukács Károly kertész adományaként kétszáz tő egynyári növényt ültettünk el a városháza parkjában és a vasútállomás kővirágtartóiba. A Süsü játszótéren és a Csukás-emlékfalnál is dolgoztunk, de lekentük lenolajjal a határban lévő táblákat, a kunkaput, a kopjafákat, a Morgó kerítését is. A pénteki táborzáráson elültettünk egy hársfát a buszpályaudvaron, majd dr. Ducza Lajos helytörténeti kutatóval együtt emlékeztünk meg a holokauszt áldozatainak emlékfalánál a kisújszállási mártírokról – tette hozzá a táborvezető.