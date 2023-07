Városszépítésben jeleskedtek a táborozók. Martfűn közel egy évtizedes hagyomány, hogy a városszépítő egyesület nyári napközis elfoglaltságot kínál a helyi gyerekeknek.

– A résztvevők száma és összetétele a korábbiakhoz hasonlóan alakult. A volt iskolások már önkéntesként térnek vissza hozzánk, az IKSZ órákat töltik. Az általános iskolás táborozókból is voltak olyanok, akik már a második, harmadik alkalommal jöttek, de zömük az „apró-népből” került ki, azaz, most lesznek ötödikesek – tudtuk meg Vinczéné Balogh Magdolnától, az egyesület elnökétől.

A szobrokat is újszerűvé varázsolták a diákok

Forrás: Beküldött fotó

Az idén is igyekeztek a kezünk nyomát ott hagyni, ahol igény volt rá.

– A művelődési központ munkatársai kint és bent ismét hasznunkat látták, de – ami egy nagy feladat volt – rendbe tettük Gyurcsek Ferenc Szabadtéri Kiállító terét és a Szent István park Gyurcsek szobrainak kőtalapzatait. Úgy éreztük, igazi városszépítő feladat volt. Ismét tevékenykedtek a gyerekek a strand és a kemping területén is – sorolta a teendőket.

Délután a vadászat jelentőségéről, a hazai vadállatokról, az idomított kutyák hasznáról hallgattak előadást. De a kamionozásról, a kamionos életről is kaptak élő beszámolót sok-sok különleges fotóval. A hetet szokás szerint szalonnasütéssel fejezték be, ahová várták a szülőket, testvéreket. Ahogy a város honlapján írják, jövőre a tizedik tábor következik majd, melyre már most készülnek.