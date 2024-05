A darazsakról már korábban is lehetett tudni, hogy a fejükön található, enyhén eltérő mintázatok alapján képesek megkülönböztetni egymást, de most a biológusok azt is megvizsgálták, hogyan. Egy friss kutatásból kiderült, hogy nagyon hasonlóan, mint a főemlősök, közöttük az emberek is.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Összesen 18 rovar agyműködését vizsgálták, és azt kutatták, hogy milyen agyi aktivitást mutatnak, amikor más darazsak vagy semleges tereptárgyak képeit mutatták nekik. Már 45 perc is elegendő volt, hogy egy hét múlva is emlékezzenek egymásra. Persze ha belegondolunk, ez cseppet sem meglepő, hiszen az emberek esetében ennyi idő már ahhoz is bőven elég, hogy bejelöljék egymást a közösségi médiában.