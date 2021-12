– Idei, egy hónapos utam a Bartók-év alkalmából amolyan félhivatalos „kul-túra” is volt, mert Bartók Béla sokban kötődött Törökországhoz. Délkelet-Anatóliában, Osmaniyében végzett török–magyar összehasonlító népzenei kutatást, és foglalkoztatott, hogy milyen szép lenne egy Bartók-szobor ott, ahol máig őrzik az emlékét. A Magyar Nemzeti Múzeum gondozásában ott láthatóak a fotói, kéziratainak másolatai, továbbá törökországi gyűjtésének és életének dokumentumai, és most újítják a tárlatnak otthont adó kultúrpalotát. Arra gondoltam, hogy meglévő emléktáblája mellé érdemes lenne ott Györfi Sándor karcagi Kossuth díjas szobrászművész alkotását is elhelyezni, akinek ez lenne a negyedik szobra Törökországban. Végül Mátis Viktor nagykövet úr úgy döntött, hogy ne a távoli Osmaniyeben legyen Bartók-dombormű, hanem a jóval látogatottabb török főváros, Ankara nemzeti koncerttermének falán, ahol többen láthatják.

Dr. Bartha Júlia a több mint száz esztendeje szolgáló Varda viaduktnál is járt legutóbbi törökországi útján

Fotó: Beküldött fotó