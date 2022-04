Az Erasmus+ projekt egészen 2020-ig nyúlik vissza, a tagok közötti együttműködés és a tanulmányutak a járvány miatt elakadtak, csak szeptemberben tudtak újra útnak indulni a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum munkatársai. Akkor Athénban, majd Granadában jártak, tanulmányi útjuk részleteiről hírportálunkon is beszámoltunk. Legutóbb februárban utaztak Portugáliába a Lisszabon melletti Oeirasba.

– A projekt lényege, hogy kulturális intézmények dolgozóiként megtanuljuk, hogyan foglalkozzunk hatékonyan idősekkel úgy, hogy mindkét félnek hasznos legyen az együttműködés – mondta Pusztai Gabriella, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatója.

A tiszazugi városban korábban történeti interjúkba, kiállításokba, helytörténeti táborokba vonták be a szépkorúakat, ám ez mind alkalmi jellegű volt. Most azon dolgoznak, hogy a programok szervezett formában működhessenek. A tanulmányi utak során számos jógyakorlatot ismerhettek meg.

– Portugáliában megtapasztalhattunk, hogyan működnek az idősegyetemek. Magyarországon is akadnak felsőoktatási intézmények, melyek időseknek is szerveznek előadásokat, de Oeirasban önálló egységként hirdetik a képzéseket. Az épületet az önkormányzat biztosítja és fizeti a fenntartási költségeket is, az egyéb kiadásokat a havi tagdíjak és egyéb támogatások fedezik. Az oktatók nagy része önkéntesként dolgozik.

A képzések kínálata széles skálán mozog a tánctól a számítástechnikán át egészen a festészetig

– emelte ki. Hozzátette: ez Magyarországon egyelőre ilyen formában nem tűnik megvalósíthatónak, viszont az önkéntes munka, idegennyelv oktatás, az életmód és sportfoglalkozások mindenképpen követendő példának tűnnek, ahol a kulturális intézmények is szerepet vállalhatnának, vagy az idősek nappali ellátásában is alkalmazhatóak lennének.

Egy különleges foglalkozáson is részt vehettek a szakemberek, mely az emlékek felidézéséhez járult hozzá.

– Azt kérték tőlünk, hogy itthonról vigyük el a kedvenc játékunkat. Arra hívták fel a figyelmet, hogy emlékezet nincs tárgy nélkül, az idősek memóriáját is karbantartják, azok segítségével ugyanis történeteket idézhetnek fel. Amikor arról beszéltünk miért fontos nekünk az a játék, a közösség többi tagja megismerhetett minket, érdekes történetek elevenedtek meg – mesélte.

A művészet megkedvelésére is egy követendő példát dolgoztak ki Portugáliában. A mintaprojektjük a Paula Rego múzeumhoz kötődik.

– Az idősegyetemen egy ősztől nyárig tartó képzésre lehetett jelentkezni, az érdeklődők a tanévet a múzeumban töltötték. Csoportokba osztották őket és különböző módszerekkel elemezték a képeket, így a művészettel való kapcsolatuk is megváltozott. A kreatív látásmód más tartalommal nálunk is alkalmazható, akár például a helytörténet kapcsán – fogalmazott Pusztai Gabriella.