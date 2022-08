– Szívesen képviselem a vidámságot. Szóval nem olyan egyértelmű, hogy az ember tud valakivel dolgozni, és a Bandi valóban szigorú, de az ő dalai, amit felülről kap, egyszerűen annyira feladják a leckét, annyira vágyom rá, hogy írjak rá jó szöveget, hogy megfogalmazhassam a saját gondolataimat. Ez egy nagyon nagy dolog, és engem nem érdekel, hogy a világban mi zajlik igazából. Egyikünket sem. Mert az a legjobb, hogyha az ember megpróbálja csak a saját környezetét rendben tartani, az is éppen elég nagy feladat szerintem. Én mint háromgyerekes mama mondhatom, hogy a két gyerekem felnőtt, tehát ott már ezt megoldottam, hála Istennek megoldottuk. Szóval, fontosnak tartom, hogy a saját hitemet és a hálámat ugyanúgy kifejezzem, nekem is nagyon sok mindenért van hálát adni.

– Sok minden történt az életében, a sors azért mondjuk így finoman nem mindig volt kegyes önhöz.

– Én pont arra gondoltam, hogy nagyon sok mindenért adhatok hálát. Igen, más-más szemszögből látjuk, Ön belülről, mi meg kívülről. De azt hiszem ez az egésznek a szépsége.

– Ön járt már korábban Karcagon?

– Szerintem nem jártam. Gyönyörű ez a Városháza is, szépsége megmaradt, frissen felújított, ámulok-bámulok.

– Kóstolták már a karcagi hungarikum birkapörköltet?

– Hát hallani hallottunk róla, de még sajnos nem kóstoltunk bele, de majd talán a jövő évi fesztiválra szívesen eljönnénk - mondják a művészek, akik szerint az idei koncertsorozatuknak nagyon jó a fogadtatása.

– Nagyon jó fogadtatás van mindenhol. Tegnap Debrecenben voltunk, holnap Kápolnásnyék, és még Csopak is lesz vasárnap és mindenhol hála Istennek nagyon jól fogadják. Úgy gondolom, hogy ebben az időben egyre jobban erre van szükség, hogy a szeretet, az összefogás, az összetartozás - és a gospel ezt meg tudja adni. Ugye ez evangéliumot jelent, örömhírt, és mi ezt akarjuk a zenén keresztül, a jóhírt, az örömöt elvinni az embereknek, hogy lehet örülni is, meg lehet hálát adni is, és hát hit nélkül pedig semmi értelme élni.

– A jó kis dallamos zenék picit most jót tesz mindenkinek, hogy egy órára elfelejtse azt a kis búját, baját és most inkább csak arra koncentráljon, amit Ön is mond, hogy a szeretet, az öröm és a lélek töltődjön egy kicsit.

– Pontosan ez a cél. A zene az egy olyan közvetítő közeg, eleve művészet, ami az ember lelkét eteti, a szellemét, azt is kell etetni, nem csak a testet. És mi ezt nem fogjuk feladni. Mi művésznek készültünk külön-külön is, aztán találkoztunk hat évvel ezelőtt, s azóta pedig közösen, egyre erősebben látjuk, hogy milyen nagy szükség van erre, és semmi nem érdekel, semmi nem állíthat meg bennünket - jelentette ki Malek Andi, akinek a zenekarral még nagyon sok ihletet és inspirációt és sok zenélést kívántunk a koncert előtt.