A Vackor Varroda 2003 óta működik a Kovács Pál Művelődési Központban, Koncz Károlyné vezetésével, aki nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel fogja össze a csoport munkáját.

– A csoport mára baráti társasággá kovácsolódott – mesélte Koncz Károlyné.

– Az évek során ugyanis munka közben bőven akadt időnk beszélgetni, ezáltal megismerni egymást. Heti egy alkalommal ülünk össze alkotni és társalogni. Immár mindenki nyugdíjas közöttünk, és jó érzés egy olyan összetartó csapathoz tartozni, ahol közös a cél. Először a foltvarró klub kiállításának részeként mutatkoztunk be néhány mackóval és más figurákkal. A megalakulást követően elsőként a Hétmérföldes csizma meséivel rukkoltunk elő, amikor is a Hófehérke, a Jancsi és Juliska, a Piroska és a farkas, a Három nyúl, valamint a Sajtot osztó róka meséinek egy-egy jelenetét mutattuk be a babáinkon keresztül – ecsetelte Koncz Károlyné.

Tematikájuk minden évben más és más, amit temérdek kutatómunka, így például irodalmi művek, korok, stílusok és viseletek hosszas tanulmányozása előz meg. Innen eredt az ötlet az olyan magyar klasszikusok „megvarrásához” is, mint a János vitéz, a Toldi, a Lúdas Matyi, vagy a Mátyás királyhoz kapcsolódó történetek. De történelmünk jelentős eseményei közül például a honfoglalást is bemutatták babáikkal. A csoport tagjai ebben a szellemben, mindig megújulva, egyre magasabb színvonalon szeretnék folytatni a munkájukat az elkövetkező években is. A beszélgetés során elhangzott: az aprólékossággal elkészített babák csak egy része a munkafolyamatnak, a jelenetek megrendezéséhez alapos tervezés szükséges.

– Sok-sok órát igényel, mire egy-egy jelenet elnyeri a végleges formáját. Ha csak az irodalmi műveket vesszük alapul, sokszor újraolvassuk a kötelezőket annak érdekében, hogy hűen megjeleníthessük a bennük szereplő figurákat – magyarázta a Vackor Varroda vezetője. – Első munkánk a Betlehem címet kapta, ami a Vajdahunyad várában volt látható. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy munkáink a kiállítás plakátján is visszaköszöntek. Szerettük volna minél hitelesebben bemutatni a honfoglaló őseink ruházatát is, mely rengeteg utánajárást követelt meg. Abban egyetértettünk, hogy a vérszerződést mindenképp meg kell jelenítenünk, így egyebek mellett ihletet merítettünk a Feszty-körképből is. Később munkánkat nagy sikerrel mutattuk be a városnapon, ráadásul csoportunk elnyerte a Tiszafüredért kitüntető díjat, a helyi művészeti hagyományokat színesítő, népszerűsítő tevékenységéért, példamutató közösségszervező szerepéért – büszkélkedett Koncz Károlyné.

A huszadik évfordulóra nagyszabású János vitéz-kiállítással készülnek, amit hét településen mutatnak majd be a Vackor Varroda tagjai.