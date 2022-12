– A különleges zsebóra adományozója dr. Túri József volt, aki lokálpatrióta ember lévén komolyan kötődik városunkhoz. Azt szerette volna elérni, hogy ez a tárgy valamelyik helyi közintézmény tulajdonába kerüljön, így jöttünk mi a képbe – kezdte a Kossuth Múzeum igazgatója.

Zakar József elmondta, a páratlan szerkezetet várhatóan több alkalommal is láthatja majd a közönség. Mint megtudtuk, Cegléden nyaranta nagyszabású filmfesztivált rendeznek, amelyen amatőr és profi filmesek egyaránt képviseltetik magukat. Ezen a seregszemlén egyébként a Magyar Hollywood Tanács is részt vesz, a zsűrit is ők biztosítják.

Az aranyórát a soron következő mozimustra keretében, a múzeumban tárná az érdeklődők elé az intézmény.

– A másik ilyen alkalom várhatóan a Múzeumok Éjszakája lesz, ekkor is megszemlélhetjük a színészlegenda hagyatékából származó tárgyat – folytatta Zakar József, hozzátéve, az „időmérő” hajdanán nem filmes kellék volt, sokkal inkább a hétköznapi életben használta azt a magyar származású mozicsillag. Dr. Túri József egyébként kilenc évvel ezelőtt vásárolta meg az órát, melyet korábban egy aukciós ház hirdetett meg más hagyatéki tárgyakkal együtt.

– A szerkezet ugyan nem kötődik szorosan Ceglédhez és a gyűjtőkörünkbe sem tartoznak effajta eszközök, mégis rendkívül megtisztelő volt számunkra a felajánlás. Tudni kell, hogy a zsebórához egy lánc és egy medál is tartozik. Ez utóbbin egy szép ábrázolás tűnik fel, amint Szent György a sárkánnyal küzd. Igényesen kidolgozott ugyanakkor a másik oldal is. Itt egy mitológiai témát feldolgozó hajós jelenetet láthatunk. Úgy véljük, hogy a tárgy ötvösművészeti szempontból is igen jelentős – részletezte az igazgató.

Zakar József kiemelte, nincs információjuk arról, hogy hol és mikor vásárolta a míves darabot Tony Curtis, s bár csak rövid ideje van náluk az eszköz, igyekeztek alaposan átnézni azt.

– A zsebóra hátlapja minta nélküli, a belső lapján viszont mesterjegyek szerepelnek, ahogyan a karát értékére vonatkozó beütések is felfedezhetők – elemezte a látottakat a szakember.