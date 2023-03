Lippich Gusztáv 1916. november 6-án hunyt el életének 69. évében Szolnokon. Temetésére november 9-én került sor Szajolban.

Örökségét István nevű fia gondozta, aki a szolnoki középiskolai tanulmányai befejeztével elvégezte a Budapesti Kereskedelmi Akadémiát, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi fakultását is. 1905-ben már Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási gyakornoka, majd 1906 júniusától aljegyzője volt. 1914-ben az I. honvéd huszárezredbe vonult be, majd 1916 júniusáig az orosz és erdélyi frontokon harcolt. 1919 őszén választották meg a vármegye másodfőjegyzőjévé, később kormánybiztos-főispánjává is.

A Tanácsköztársaság alatt letartóztatták. 1920. június 21-én menesztették hivatalából, de már októberben vissza is került főispáni székébe. Lippich István a Szolnoki Művész Egyesület elnökeként is működött, és édesanyja révén, Szajolban komolyabb birtokkal rendelkezve, a Mezőgazdasági Takarékpénztár és a Vármegyei Tejszövetkezet alelnöke is volt. Ő 1946-ban hunyt el, és édesapja mellé, Szajolban helyezték örök nyugalomra. Nyughelyük a Nemzeti Sírkert része.

Pedagógusszálló lett Lippich Gusztáv szajoli kastélya A Lippich Gusztáv dombormű-avatása előtt megtartott méltató beszédek után váratlanul szót kért a kisplasztikát alkotó Munkácsy-díjas szobrászművész, Pogány Gábor Benő. Két közelmúltban vele megesett történetét mesélte el, melyeket egyfajta jelnek vélt. Az egyik szerint a tavaly megélt, hatvanadik születésnapján a Lippich dombormű mecénása, Szalóki István megajándékozta egy korabeli bronz műalkotással, amely koronghi Lippich Gusztávnét, született szajoli Fejér Vilmát ábrázolja. A közelmúltban pedig a családi fotóalbumában talált rá egy megfakult képre a Szolnoki Művészeti Egyesület jelenlegi elnöke. A hátoldalára feljegyzett írás szerint a rajztanár-képesítésű szülei friss diplomásként, vele együtt, ebben az igen romos állapotban lévő hatlakásos pedagógusszállásban éltek Szajolban 1962 és ’63-ban, amelyről kiderült, hogy a Szolnoki Művészeti Egyesület korabeli elnökének, Lippich Gusztávnak volt a kastélya hajdanán...