A napokban tartották a tiszazugi település polgármesteri hivatalának házasságkötő termében a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének kiállítás megnyitóját. A fő témának a magyar tanyavilág bemutatását választották.

– Örülök, hogy működik a tanyagondnokság a településünkön is. Imádom a falut, de az igazi hazám Bogaras – mondta köszöntőjében dr. Kiss Györgyné polgármester.

A Tiszakürt környéki tanyavilágban több idős is él, akiknek Mojzinger Ildikó tanyagondnok segít a hétköznapokban. Ha szükséges bevásárol, gyógyszert vált ki, vagy éppen orvoshoz szállítja a lakosokat. Ő maga is a tanyavilágban él, tavaly egy több mint száz éves épületet vásárolt meg, melynek udvarát hatalmas eperfák díszítik. A pályázatra beküldött fotóinak témáját is ez ihlette. Nemcsak a munkája közben készített felvételeket, hanem a fát is lekattintotta. Képei elnyerték a zsűri tetszését, míg egyik a vándorkiállítás tablójára került, addig a másik az egyesület által összeállított falinaptárban kapott helyet.

A megnyitón Sümeginé Ország Edit, a Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesületének munkatársa kitért arra, hogy az Agrárminisztérium Hungarikum pályázatához kapcsolódva hirdették felhívásukat.

A nemzeti érték népszerűsítésére lehetett programokat összeállítani, nálunk egyértelmű volt, hogy a magyar tanya lesz az a hungarikum, amit választunk. Az egyesületünk több mint huszonöt éve látja el a falu-, és tanyagondnokok összefogását, ez is egy apropó a témaválasztásra

– fogalmazott.

Élet-, és tájkép kategóriában várták a felvételeket a kollégáiktól.

– Rengeteg kép érkezett, a válogatáskor nehéz dolga volt a zsűrinek, végül a grafikus öt molinót és egy falinaptárat állított össze – mondta. Majd mindegyikről szólt néhány gondolatot, kiemelve a fő rendezési elvet.

– A portré, a táj, ahol élünk, az állatok a környezetünkben, a közeli világunk és munka közben – sorolta körbemutatva.

A tanyagondnokok feladata, hogy az ellátási körzetébe tartozó emberek a lehető legjobb életminőséghez juthassanak. A képeken az idősödő korosztály mellett a fiatalok is megjelennek, ami jól mutatja, hogy a magyar tanya él és élni fog.