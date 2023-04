A Jászság és a Kunság összetartozásának jegyében a megméretést Baranyi Sándor polgármester nyitotta meg.

– Ebben az évben ötvenhárom versmondó vett részt a versenyen. A Jászságon túlról például Szolnokról, Tiszaföldvárról és Tiszajenőről is érkeztek szavalók. Rendhagyó módon ezúttal alsó tagozatos diákok is jelentkeztek – mondta el érdeklődésünkre a szervező Baranyiné Csomor Katalin, a Jászdózsai Községi Könyvtár és Petőfi Sándor Közösségi Színtér vezetője. Hat kategóriában, alsó tagozatos, 5-6. és 7-8. osztályosok, középiskolások, felnőttek és szépkorúak korcsoportjában díjazták a versmondókat. A rendezvény generációkat köt össze.

– Megható, felemelő pillanat volt látni a szépkorúak érzelemteli előadását. A legfiatalabbak is meghallgatták az időseket, így láthatták a jó példát, hogy a versek szeretete végigkíséri az életünket – beszélt élményeiről Baranyiné Csomor Katalin. A szavalók magyar verseket adtak elő. Nagy hangsúlyt kaptak Petőfi Sándor költeményei, de például József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Arany János és Karinthy Frigyes verseit is többen választották. A komolyabb hangvételű versek mellett a humor is megjelent a versenyen. A versmondókat háromtagú zsűri értékelte, melynek elnöke Molnár Nikoletta, a szolnoki Szigligeti Színház Mensáros- és Jászai Mari, valamint Junior Prima-díjas művésze. Munkáját Litkei-Nyíri Anita, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár osztályvezetője és Simó Lászlóné Dr. Béres Bernadett, az irodalom és a kultúrtudományok doktora segítette.