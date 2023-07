Megható pillanatoktól sem volt mentes a szolnoki közgyűlés június végi ülése. Az említett szentimentális pillanatot „csupán” egyetlen szürkének tűnő napirendi pont, egy nonprofit gazdasági társaság ügyvezetőinek megbízására kiírt pályázatról szóló előterjesztés megvitatása okozta. Tulajdonképpen az csalt sokak szemében könnyeket, hogy kiderült, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar életében egy újabb korszak ért véget.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetőinek, a tavaly márciusban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Ignácz Ervinnek és Patkós Imrének ez év június 30-ig szóló megbízása lejárt.

Közülük a szakmai igazgatói tisztet is betöltő Patkós Imre régóta oboahangszeres tagja, egyben szakmai igazgatója is a zenekarnak, és a remények szerint sokáig az is marad. Ignácz Ervin másfél évtizede menedzseli a szimfonikusokat.

Az utóbbi időben rendkívüli erőfeszítéseket tett a nemzetközi hírű együttes összetartásáért, fennmaradásáért, koncertjeik megszervezéséért, ám nem kívánt pályázni a tisztségre. Agilitása azonban nem vész el, azt vélhetően örökbe hagyta utódának… Az ügyvezetői megbízatások lejárta, illetve az újak pozícióba kerülése részben korszakváltást, részben generációváltást eredményez a szimfonikusok életében.

Patkós Imre mellett ugyanis Ignácz Ervin fia, a zenekarnál évek óta menedzseri feladatokat ellátó Ignácz Kristóf vállalta társként az ügyvezetői megbízásra kiírt pályázatban való részvételt. Pályamunkája, melyet a Zeneművészeti Bizottság, Rost Andrea Kossuth-, Prima Primissima- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, továbbá Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, illetve a szegedi és a székesfehérvári szimfonikus zenekarok igazgatói, a szakminisztérium képviselője, nem utolsósorban a szolnoki közgyűlés bizottságai és a testület minden képviselője pozitív elbírálásban részesített, határozott elképzeléseket vázolt fel a zenekar jelenére és jövőjére tekintettel.

A közgyűlés egyhangúlag szavazta meg, hogy a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. kettős ügyvezetői tisztségére a megbízott ügyvezetők, Patkós Imre és Ignácz Kristóf ez év július elsejétől 2028. június 30-ig látják majd el a zenekar vezetői feladatait. Ignácz Ervin elmúlt másfél évtizedes munkásságát pedig több városatya, illetve Szalay Ferenc polgármester is megköszönte.